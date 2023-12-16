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巴西國寶舞團 來台「治癒」
中國信託新舞臺藝術節今年以「未來到劇場」為主軸，探討疾病、科技、環境的當下與未來，壓軸強檔邀巴西國寶天團的寇克舞團來台，昨起在國家戲劇院一連三天演出「治癒」舞作。寇克舞團創辦人黛博拉‧寇克說，這部作品要傳遞的是喜悅與希望，以及人們的彼此尊重。
身為巴西的編舞天后，寇克曾獲舞蹈界奧斯卡獎「伯努瓦舞蹈獎」，是太陽劇團首位女性編導、里約奧運開幕式就是出自她的手筆。她所帶領的舞團風格，一如她的個性，奔放自由、多樣性，更以各種突破極限的高難度動作驚艷觀眾。
「治癒」創作靈感源自二○一八年新冠疫情爆發前，寇克說，這部作品來自於自己的親身體悟。
寇克的孫子罹患俗稱「泡泡龍症」的先天性水皰症，皮膚異常脆弱，反覆破皮、產生水泡、結痂又受傷的無限循環，家人為此四處求醫，在盼望和失望間掙扎。她視「治癒」這部作品為醫學、科學及信仰、信心間的橋梁。
台灣也有不少泡泡龍患者，正在跟疾病奮戰。中信文教基金會與成大國際傷口修復與再生中心合作，邀請逾十名泡泡龍病友及家屬觀賞「治癒」。
「每個人都有一些關於治癒、關於疾病的故事，我希望當人們看這齣舞作時，都能被同理、被感動。」對寇克而言，「治癒」是呼籲大家學習彼此尊重的吶喊，向罕病患者、少數族群學習，每一個人都是全世界。
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