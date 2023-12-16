退休力大調查／熟齡就業 退休重返職場 新高

「我們最年長的店員七十三歲，還是賣氣炸鍋的高手。」統一超商人才招募經理林宸碩談到熟齡員工語帶肯定。原本店長還有點擔心，這位長輩會不會倚老賣老呀？沒想到「奶奶」店員具親和力又有說服力，常在群組分享美食食譜，當時店裡賣氣炸鍋，她一個人就賣出卅多個。

愈近退休年齡 財務壓力大

來測退休力 製表／鄒尚謙、葉冠妤 聯合報二○二三年退休力大調查發現，退休後想繼續工作比率創三年新高，且愈接近退休年齡，愈感受退休後財務壓力，為退休準備的理財儲蓄金額占收入比率，五十至五十九歲有四成一選擇超過百分之廿；而「為老後累積特定知識、能力或技能及從事有成就感的事」的比率，則隨年齡增加而降低。

專家分析，財務壓力和社會連結的需求，使延後退休和熟齡再就業成為選項。同時，勞動人口紅利縮減，熟齡工作將成為職場的常態和必然。

企業進用熟齡 缺工才增聘

不過，104人力銀行總經理吳麗雪說，企業雖然意識到少子化及人口老化，但因應速度不夠快。調查發現，企業缺工時增加聘用中高齡者意願增加，但不缺工時就下滑，這代表有意願並非會真的聘用。原因在於企業認為，中高齡思想老舊、學習力及體力差，而中高齡求職者則擔心跟不上新技術，需要重新適應新環境等。

五十九歲的玉華因公司人事精簡，從每年掌管上億營收的品牌主管，一瞬間失業。後來她到無印良品當門市服務員，門市對中高齡職務的再設計讓她適應良好，也遇到年輕店長尊重及體諒高齡員工，玉華很滿足，「沒想到，我也可以跟年輕人當朋友，退休後有工作，還能有一份薪水可以安排小旅行，真心感恩！」

但玉華找工作就花了近一年，一度以為無法再找到合適的工作。「我曾在壽司店打工，但是料理台太低，彎著腰搬東西並不舒服，工作了幾天，跟店長反映，沒想到卻被說『妳這麼缺錢哦』」，這句話讓玉華非常挫折。她也曾去咖啡店打工，想完成年輕時的夢想，也因為年紀被打槍。

有耐心與穩定 中高齡優勢

104人力銀行媒合中高齡求職者時也發現，約有七成中高齡會獲得面試機會，錄取率達六成八，半數以上中高齡求職者沒有相關經驗，這反映出長輩可以利用擅長的生活經歷，在工作上有好的表現。林宸碩也表示，中高齡員工優勢不少，像有耐心、同理心、穩定性高，甚至還能主動關心消費者，且能發揮經驗優勢，與年輕店員互補長短。

企業的文化養成若讓中高齡員工受到尊重，也能解決缺工問題，年初發表「壯世代的小幫手」中高齡徵才的老爺酒店，四月公布徵才消息，收到九百份履歷，最後錄取七十人，讓老是找不到年輕人的餐旅業，打了一劑強心針。

老爺酒店集團人力資源協理顏瑞嫻發現，熟齡員工的特色是「很忙」，因為他們的生活不只有工作，還要上課與朋友相聚，並「應付」子女，所以必須利用排班模式，安排彈性工時，讓他們兼顧工作與家庭、娛樂。也需要職務再設計，以房務工作為例，拆解成數個工作，中高齡員工只負責一件事，還有保母一對一教學。

「在一個健全發展的社會中沒有人應該被拋下。」這是台灣無印良品人資總務部長林欣韻最想說的話，他們從內部企業文化開始，進行內部友善職場講座，再配合彈性工時及無年齡歧視的薪資給予，多年來中高齡人數占比已從百分之零點六，增加到百分之八點三。