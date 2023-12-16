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600萬國際客 業者嘆沒觀光財

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
交通部觀光署今於桃園國際機場喜迎今年第600萬名國際觀光客，但對比鄰近國家，疫後國際觀光客到訪速度有些落後。 圖／聯合報系資料照片
交通部觀光署今於桃園國際機場喜迎今年第600萬名國際觀光客，但對比鄰近國家，疫後國際觀光客到訪速度有些落後。 圖／聯合報系資料照片

交通部觀光署昨於桃機喜迎第六百萬名國際旅客，宣示明年加入「千萬俱樂部」恢復疫情前水準，但攤開觀光署數據來看，六百萬國際旅客中，實際以觀光為目的入境者約六成，再加上年初喊出的一百萬名陸客確定跳票，旅遊業者直呼「感受差很多」，少了陸客消費力加持，難轉換成實際觀光財。

根據觀光署統計，疫情前、二○一九年約一一二六萬次入境來台，其中以大陸旅客最多，約二七一萬人次。今年國際觀光客則以港澳占最多，約兩成，其次為日本、韓國各占逾一成，美國、越南、星、馬也助攻不少。

不具名的旅遊業者表示，港澳、日韓旅客多為自由行，少了陸客團進團出的消費力，所帶動的觀光財還是差很大。另有中部旅宿業者也說，過去平日住房率多仰賴國際團客支撐，今年以來，平日仍回不到疫情前水準，也是推升假日房價的原因之一。

交通部長王國材指出，觀光署明年元旦將推出「Taiwan Pass國際旅客優惠交通票券」。觀光署表示，下周起將在全台四個國際機場不定時辦理Taiwan Pass快閃抽獎活動，預計送出一千張。

觀光署長周永暉表示，印度、印尼為高端團的主力市場，明年將新增這兩國的駐外辦事處。也希望明年趕快進入「千萬俱樂部」。

觀光署 疫情

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