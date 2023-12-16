CAR-T治療 省下819萬 女台商獲首例健保補助

CAR-T細胞治療過去僅能自費使用，每次要價千萬以上，健保署十一月起將CAR-T療法納入健保給付，花蓮慈濟接受淋巴癌治療的七旬女患者，成為首例申請核准用藥對象，患者可省八一九萬元。據健保署統計，截至十二月十五日為止已有七人核准健保用藥。CAR-T納入健保給付後，連帶影響國內自費價格，遠比國外低廉，有望未來吸引國際患者，讓台灣成為「亞洲細胞療法中心」。

首位獲准用藥的七十歲台商張女士，六十一歲被診斷瀰漫性大B細胞淋巴癌，與疾病纏鬥九年。花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠表示，患者二年前到院接受治療，除使用化療等標準治療，亦接受自體骨髓移植，癌細胞一度消失，到了今年九月底卻復發。當時傳聞健保署將給付CAR-T治療，便安排患者接受保守治療穩定病情，經二過月等待，於健保CAR-T給付生效首日送件，因病人符合給付條件，案件快速獲准。

花蓮慈院醫療團隊十一月下旬抽取T細胞，送至藥廠在瑞士的總部進行基因修飾，預計本月廿一日將細胞送回台灣，全程以專機運送，好維持攝氏零下一九○度，已安排患者廿八日入住移植病房接受治療前準備，於明年一月二日將健保給付的珍貴細胞輸入病人體內。

健保署醫審及藥材組長黃育文表示，除已獲准患者，截至十五日沒有待審案件。全台僅有七家醫學中心可以執行CAR-T，病例分布為花蓮慈院一例、台大醫院四例、台中榮總二例，均安排於一月實施治療。患者疾病別為急性淋巴性白血病一例，難治性瀰漫性大B細胞淋巴癌六例。

健保署署長石崇良說，除本國首例患者以外，已接獲不少新南向國家病人也有意願申請來台治療。因為健保議價能力強，比起國外一千二百萬起跳價位，台灣健保給付價低，價格為八一九萬元。

黃育文指出，經健保議價，自費病人亦受惠，不符健保用藥資格患者，係由各醫學中心各自訂定給付規範，一般不會偏離健保支付價太多，可吸引不少國際患者來台治療。據悉，花蓮慈院有一例國際患者正洽談治療。