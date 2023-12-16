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CAR-T治療 省下819萬 女台商獲首例健保補助

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠是全台首例獲得健保給付CAR-T患者的主治醫師。本報資料照片
花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠是全台首例獲得健保給付CAR-T患者的主治醫師。本報資料照片

CAR-T細胞治療過去僅能自費使用，每次要價千萬以上，健保署十一月起將CAR-T療法納入健保給付，花蓮慈濟接受淋巴癌治療的七旬女患者，成為首例申請核准用藥對象，患者可省八一九萬元。據健保署統計，截至十二月十五日為止已有七人核准健保用藥。CAR-T納入健保給付後，連帶影響國內自費價格，遠比國外低廉，有望未來吸引國際患者，讓台灣成為「亞洲細胞療法中心」。

首位獲准用藥的七十歲台商張女士，六十一歲被診斷瀰漫性大B細胞淋巴癌，與疾病纏鬥九年。花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠表示，患者二年前到院接受治療，除使用化療等標準治療，亦接受自體骨髓移植，癌細胞一度消失，到了今年九月底卻復發。當時傳聞健保署將給付CAR-T治療，便安排患者接受保守治療穩定病情，經二過月等待，於健保CAR-T給付生效首日送件，因病人符合給付條件，案件快速獲准。

花蓮慈院醫療團隊十一月下旬抽取T細胞，送至藥廠在瑞士的總部進行基因修飾，預計本月廿一日將細胞送回台灣，全程以專機運送，好維持攝氏零下一九○度，已安排患者廿八日入住移植病房接受治療前準備，於明年一月二日將健保給付的珍貴細胞輸入病人體內。

健保署醫審及藥材組長黃育文表示，除已獲准患者，截至十五日沒有待審案件。全台僅有七家醫學中心可以執行CAR-T，病例分布為花蓮慈院一例、台大醫院四例、台中榮總二例，均安排於一月實施治療。患者疾病別為急性淋巴性白血病一例，難治性瀰漫性大B細胞淋巴癌六例。

健保署署長石崇良說，除本國首例患者以外，已接獲不少新南向國家病人也有意願申請來台治療。因為健保議價能力強，比起國外一千二百萬起跳價位，台灣健保給付價低，價格為八一九萬元。

黃育文指出，經健保議價，自費病人亦受惠，不符健保用藥資格患者，係由各醫學中心各自訂定給付規範，一般不會偏離健保支付價太多，可吸引不少國際患者來台治療。據悉，花蓮慈院有一例國際患者正洽談治療。

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