健康你我他／鄭先生專業有耐心 陪我走過復健之路

去年8月7日我因水痘病毒感染腦炎，入住台大醫院重症病房，必須盡速開刀，但不幸又感染了新冠肺炎而延至10月4日始完成手術。前後臥床58天，導致肌肉流失，全身無力及垂足症，必須長期住院復健治療。

經向1966申請居家長照，遂由永樂長照機構指派鄭文化先生來協助我，每周3天陪我走路至距離家僅5分鐘的醫院做復健，因此讓我老婆有喘息的機會。

鄭先生懂得安撫鼓勵病患，常分享他的長照經驗，讓我獲益良多。像教導我多抬腿，改善長期的便祕之苦，也常建議我要達觀、開朗，並用「喜樂的心，乃是良藥」來鼓勵我。

他是位耐心盡責的專業居服員，不但能協助照顧病患的行動與身體健康，更以同理心傾聽回應病患的喜怒哀樂，支持我與家人旅遊，以及參與社團活動。每次回來後我跟他分享時，他都會回說「好棒！」用一些話來激勵肯定我，讓我開心與得意，體認到身體健康的好處。

雖然一年多復健之路是漫長而艱苦的，還好我能碰上有經驗又細心的長照人員，經過努力的復健後，現已可恢復正常的生活。感謝政府長照2.0政策及專業照服員鄭先生，「有你真好！」讓我病後重生，能樂活面對美好的人生下半場。