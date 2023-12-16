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愛肝達人站／一朵鮮花插在牛糞上，到底真相如何？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

那麼美的女生嫁給一個齷齪其貌不揚的男生，我們常會說：「一朵鮮花插在牛糞上！」以現代醫療的眼光來看，這到底對不對呢？

古人說：「視之如糞土。」自古以來，人們就認為糞土是廢物是排泄物，是髒的，裡面可能有很多細菌會傳染各種疾病，因此一定要清潔處理，才不會惹上各種傳染病

的確沒錯，糞便是食物經胃、小腸消化吸收後的殘渣，在大腸內吸收水分成為一條狀的東西排出體外，腸內有不少細菌、病原菌，因此一旦被大便汙染，你可能會因此感染到各種傳染病，例如霍亂、細菌性腸炎等等。

但這幾年來，鹹魚翻身了。醫學發現，腸內有不少益生菌，也就是說大便內含有不少有益人體的細菌，除了有害人體的病原菌以外。近年來，研究發現這些腸內細菌與很多人體的生理機能有很重要的關係，甚至是有益的，就是所謂的益生菌。

例如一種自體免疫疾病叫做潰瘍性結腸炎，可能也與腸內菌的改變有關，治療上如果把正常人的大便，經過純化後給病人吃，病人的潰瘍性結腸炎就會改善。

醫學上研究也陸續發現，除了自體免疫疾病外，腸內菌可能也與一些代謝疾病有關，因此如果改變腸內菌的菌種，這些病症也會因此改善，這就是這幾年以糞便治病的新學問。

自然界有些魚類如吳郭魚會吃大便而生長發育，表示大便裡面的確有它的營養成分，因此古人說「視之如糞土」，這個成語在現代醫學中可能會有不同的涵義。換句話說，鮮花插在牛糞上，可能鮮花營養豐富，花可能開得更燦爛更美麗。

肝病防治學術基金會定期出版好心肝會刊、並發行B型C型肝炎暨肝癌治療小手冊，最新的好心肝會刊已出版，歡迎來電索閱。若您有肝病醫療問題請洽本會免費肝病諮詢專線0800-000-583或上網：www.liver.org.tw查詢肝病相關資訊。

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