方圓百里沒醫院！南迴居民「命要比路長」 全靠大武鄉衛生所救命

南迴公路上超過100公里沒有一家醫院，不僅當地民眾就醫不便，當公路上發生意外事故時，要將傷者送醫都是路程遙遙。為解決南迴公路醫療困境，2020年9月正式啟用「台東縣大武鄉衛生所暨緊急醫療照護中心」，衛生所結合24小時急診、遠距視訊醫療、復健治療等，讓當地民眾相比至高雄醫學中心就醫，來回車程節省5.8萬個小時，車資、醫療費用節省1024萬元，在地醫療成效顯著。

台東縣大武鄉衛生所暨緊急醫療照護中心啟用後，由高雄醫學大學附設醫院支援24小時急診，如今共設有心臟內科、腎臟內科、肝膽胰內科、牙科等，共有10科專科門診及3科特別門診，成為「醫院型的衛生所」。健保署長石崇良今前往台東縣大武鄉衛生所視察，了解當地醫療服務情形。

台東大武、達仁等偏遠地區，醫療資源缺乏，當地民眾需要醫療時，往往是「命要比路長」，才能獲得治療，如今把醫療送進來，民眾獲得良好醫療服務。石崇良說，大武鄉衛生所是中央與地方合作偏遠醫療的模範，衛生所所在地本來是荒地，經過2、3年的時間，披荊斬棘，現在是全國最美麗的衛生所，更是南迴地區24小時的醫療中心、醫療燈塔，提升就醫可近性，挽救無數生命。

石崇良說，衛生所設有24小時急診，並結合5G通訊技術，辦理全國第一個眼科、耳鼻喉科、皮膚科等專科遠距醫療，更設有醫院等級的復健中心，也是全國第一個衛生所同時提供胃鏡及大腸鏡一條龍檢查服務。

大武鄉衛生所主任林樹婷說，大武鄉人口為5587人，6成2是原住民排灣族，65歲以上老年人口占1成8，去年主要死因是惡性腫瘤、心臟疾病、慢性疾病及肝硬化。緊急醫療照護中心成立後，民眾就醫免掛號費，每次部分負擔僅40元。依門診疾病排名，第一是骨科、復健診斷，占比為20.14%、其次是牙科診斷，占比為16.09%、第三是心臟科診斷，占比為11.46%。

林樹婷指出，以往大武地區民眾就醫，必須自行包車前往台東馬偕醫院就醫，每次來回需3000元，來回車程達3小時，真的是勞民傷財。自2019年2月高醫附醫從原先支援3個專科醫療，擴大至9個專科後，截至去年12月，至衛生所就醫達9776人次，相較於至醫學中心就醫，共節省來回車程5.8萬小時，每次約為6小時，每次就醫車資平均節省578元，醫療費節省570元，共節省1024萬元。

大武鄉衛生所配備有高頂救護車，並與台東縣消防局高級救護隊合作重症轉診。林樹婷指出，若在轉診途中，病患發生重大生理變化時，可請求高救隊支援，就近由高救隊員即攜帶含藥品的急救包、生理監視器、電擊器等，隨大武救護站救護車後送，提升重症病患轉診安全。自2020年起，轉診主要疾病為呼吸困難、意識改變、休克、撕裂傷及骨折。

林樹婷指出，醫療照護中心成立後，每年約3000多人得到緊急治療，若就門診病例數統計，也從每年1萬多人增至2萬多人。至於，在地治療轉診從1500多人降至低於300人。如今，提升偏鄉醫療服務量能，當地民眾都可以就近得到照顧。