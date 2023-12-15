冷氣團將來襲 運動把握「3要訣」防心血管疾病

近日艷陽高照，但中央氣象署預測，冷氣團接力報到高山可望降雪。國健署提醒，溫差大容易引發心血管疾病，有運動習慣民眾，無論年紀，務必把握「保暖、熱身、補水」3要訣。

氣溫也是影響健康的因素之一，衛生福利部國民健康署署長吳昭軍今天透過新聞稿指出，尤其長者、三高患者或有不良生活習慣者都要特別注意，近期溫度變化大，甚至溫差可達攝氏10度左右，增加心臟病及中風急性發作機會。

有運動習慣的民眾，應謹記「保暖、熱身、補水」3要訣，除了晚點出門、事先暖身，另外也建議漸層式穿著，避免只穿一件保暖外套，頭頸部保暖不可少，圍條圍巾剛剛好，適應室外溫度後再逐一穿脫，維持體溫的恆定。

吳昭軍特別提醒，天氣冷往往飲水量減少，身體水分不足，可能導致血液過於黏稠，流動性不佳，造成一定風險，而運動時要適時補充溫熱開水，多次且慢慢喝，避免大口喝水造成胃脹等情形。

戶外活動建議每15分鐘飲水200到300毫升，若活動超過1小時，則需補充含低濃度碳水化合物及電解質的運動飲料，避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分的飲料。

如果還是想維持清晨出門運動習慣，吳昭軍說，建議結伴而行，運動過程中應隨時注意身體狀況，若發現自己或周遭的親友出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或是出現做不到「微笑、舉手、說你好」任一個動作，有可能是中風徵兆，應撥打119儘速就醫，避免錯失黃金治療期而有所遺憾。