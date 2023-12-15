「好帝一」贈一粒麥子基金會復康巴士 助長輩行無礙

生產知名品牌「牛頭牌沙茶醬」的好帝一食品有限公司今送愛到台北市南萬華，捐贈了一輛復康巴士給一粒麥子基金會台北服務中心，作為預計明年3月即將啟用的莒光日間照顧中心接送長輩之用。一粒麥子萬華區社區照顧關懷據點長輩今特地以歌唱表演，謝謝牛頭牌不只滿足大眾的味蕾，也幫助了南萬華有日照服務需求的失能或失智長者。

「東基公益」一粒麥子基金會台北服務中心自2018年起，在北市萬華區老年人口最密集的南萬華深耕迄今，考量南萬華失能者日間照顧服務的量能尚未被滿足，加上基金會有近十年的日間照顧服務經驗，將承辦台北市政府莒光日間照顧中心。好帝一公司得知一粒麥子有交通車需求後，董事長劉貞秀、副理顏泰衡今特地從台南市北上捐車。

好帝一及美美慈善基金會從2019年起關注「東基公益」伙伴一粒麥子基金會、台東基督教醫院的需求未曾中斷。今年的關懷範圍從台東擴展到台北，捐贈兩輛有輪椅升降功能的復康巴士，分別作為一粒麥子在台東、台北接送有交通需求的身障者、日照中心失能或失智長輩之用。

劉貞秀一個多月前才代表弟弟美美慈善基金會董事長劉建成到台東捐車，今天出席捐車儀式時，再度肯定一粒麥子對偏鄉、偏區長輩的悉心陪伴及服務。劉貞秀說，好帝一食品秉持取之社會、用之社會的精神，熱情參與各項公益活動，協助一粒麥子對老人家的照顧，願大家一起創造老人幸福、小孩快樂的社會。一粒麥子基金會副執行長張竣傑說，感謝好帝一協助一粒麥子在台北的照顧服務往前推進。

萬華區社區照顧關懷據點的七位長輩今在捐車儀式上接連歡唱「愛是蝦米」、「心花開」、「聽我說謝謝你」三首歌。台北服務中心主任趙甄琳表示，據點長輩知道有愛心企業捐車給將啟用的莒光日照中心後都很開心，特地從眾多最愛歌單中精選三首歌，尤其代表長輩心聲的「聽我說謝謝你」一定要表演給劉董事長看。