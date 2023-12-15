破紀錄！全家便利商店挺在地農產　連7年獲頒Buying Power首獎

一年一度由經濟部中小及新創企業署舉辦的「Buying Power社會創新採購產品與服務」得獎揭曉，全家便利商店積極提供消費者更永續的農漁牧產品與循環服務，以1.6億元的採購力，第七度獲得「採購獎首獎」，為該獎項舉辦至今蟬連最多次首獎、連年獲得首獎肯定的標竿企業。而「全家」以大帶小的精神，響應政府淨零轉型策略方向中「生活轉型」的目標，今年攜手社創組織環海淨塑、新創環保團體RE-THINK，共組跨產業「循環杯大聯盟」、推動循環杯生活圈，亦獲特別獎評審高度肯定。

「全家」自2015年開始，陸續展開與「鮮乳坊」、「鄰鄉良食」、「里仁」與「芙彤園」等社會企業、社創組織合作，呼應聯合國永續發展目標SDG12「負責任的消費與生產」，藉由通路的力量保障在地農漁牧的收入與生產品質，更能提升社企品牌的曝光，也為彼此創造商機。

近年來，「全家」更從單純的商品採購、販售，進一步與社創夥伴開發聯名商品，透過通路角色對消費者的觀察，協助社創夥伴介接消費需求，如攜手鮮乳坊與鮮食和自有品牌推出奶酪、蛋捲、泡芙、蒸蛋糕、饅頭、鮮乳餅等近20種聯名商品，並打造出鮮乳坊品牌月的專屬行銷活動；與芙彤園則合作推出在地香草入料的甜點、義大利麵、現煮咖啡，同時進行自有品牌FamiCollection洗沐用品的聯名開發。

「全家」除了販售、共創商品，亦致力於導入社創組織的循環服務，呼應「便利永續你也+1」的ESG主軸，為消費者提供最方便的永續循環生活圈。像是與配客嘉合作，於全台店舖中回收網購循環包裝；並攜手環海淨塑、RE-THINK等團體，推動循環杯服務，號召跨產業、跨通路的「循環杯大聯盟」。

「循環杯大聯盟」共召集6大產業、8大品牌業者共同加入，目前於全台打造1,500個甲地借、乙地還的循環杯服務通路，其中有1,000處據點位於「全家」店舖，透過以大帶小、便利服務的特色，呼應政府淨零轉型中「生活轉型」的永續目標，亦獲得今年Buying Power特別獎肯定。

「全家」除了採購社創良品與服務，亦希望透過通路的力量，扶植社創組織，讓好的商品有機會進入大型通路；今年首度推出的永續培力加速器「全家永續創新大賞」活動，鼓勵社創組織、學術單位甚至是個人參賽，只要提出零售通路的永續解方，就有機會落地執行。今年3月初選共有超過百支隊伍報名，經過書審、複評等流程，共5支隊伍進入決選，包含「馳綠國際」、「蘆葦女力」、「甘樂文創」、「連橫生技」、「屏科大」。