健康食品專案稽查結果 4產品亂加料挨罰

食藥署今天公布，健康食品、國產維生素錠狀膠囊狀食品及特殊營養食品國內源頭業者專案稽查結果，有4件產品成分含量與當初申請查驗登記內容不符，如多添加香料等，均開罰。

民眾為了補充營養，不少人會額外攝取健康食品、維生素類產品，衛生福利部食品藥物管理署與地方衛生局合作，啟動「112年健康食品、國產維生素錠狀膠囊狀食品及特殊營養食品國內源頭業者稽查專案」，結果今天公布。

這次共查核33家業者，食藥署副署長林金富告訴中央社記者，發現4件成分含量與查驗登記內容不符，分別為台中市恩霖實業有限公司的「波森莓D+鋅口含錠」，業者多添加海藻鈣，以及彰化縣川元食品行「WEDAR維他命C口含錠」，額外加了柳丁香料，都跟當初申請查驗登記內容不符，各開罰新台幣3萬元。

另外，林金富說，台南市應傑實業股份有限公司的「乳樂明錠」及「綜合維生素B膜衣錠」則是做為賦形劑的澱粉含量，與查驗登記內容不符，合併開罰4萬元。

這次稽查也揪出5件商品標示不符規定，違規樣態包括字體太小、沒有依照成分多寡排序、建議使用量超過法規限量語等，其中台北市啄木鳥國際事業股份有限公司的「Herbi 賀比金配方嬰兒奶粉」，含有卵磷脂成分卻沒有標示過敏原警語，通通依法開罰3萬元到4萬元不等。

食藥署強調，食品業者應落實自主管理，並符合食品安全衛生管理法及健康食品管理法相關規定，違者將依法處辦，以保障消費者權益。