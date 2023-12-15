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冷空氣來襲 國健署提醒運動3訣竅「保暖、熱身、補水」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
明起大陸冷氣團南下，國健署長吳昭軍提醒清晨運動民眾，注意自身保暖，以漸層式穿著，隨戶外溫度穿脫衣物。圖／本報資料照片
明起大陸冷氣團南下，國健署長吳昭軍提醒清晨運動民眾，注意自身保暖，以漸層式穿著，隨戶外溫度穿脫衣物。圖／本報資料照片

未來一周有兩波冷空氣系統會影響台灣，明天大陸冷氣團南下，下周二則有強烈大陸冷氣團接力。國健署長吳昭軍提醒清晨運動民眾，注意自身保暖，以漸層式穿著，隨戶外溫度穿脫衣物，並且最好結伴運動，相互扶持與照應，同時提醒運動3訣竅「保暖、熱身、補水」。

根據氣象預報資料顯示，16日起，鋒面通過及大陸冷氣團南下，19日又有另一波冷氣團，天氣明顯變冷。因應冷氣團南下引起的清晨低溫，吳昭軍提醒，馬拉松或在清晨運動的民眾，一則晚點出門運動，二則注意自身的保暖，以漸層式的穿著，避免一件式穿法，且民眾運動前一定要充分暖身，最好結伴運動，相互扶持與照應。

吳昭軍說，氣溫是影響健康的因素之一，尤其長者、三高患者或有不良的生活習慣者都要特別注意，溫差大會增加心臟病及中風急性發作的機會。出門運動時，從頭到腳都要保暖，尤其頭頸部不能輕忽。再者，運動前要「充分」暖身，以提昇肌肉溫度，促進血液循環，還可以增加關節活動度與肌肉延展性，以預防運動傷害。

最後，吳昭軍提醒，身體水分不足時，可能導致血液過於黏稠，流動性不佳，造成一定的風險，而運動時要適時補充溫熱開水，多次且慢慢喝，可以避免大口喝水造成胃脹等情形，另，戶外活動中，每15分鐘飲水200到300毫升；若活動超過1小時，則需補充含低濃度碳水化合物及電解質的運動飲料，避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分之飲料。

冷氣團 保暖

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