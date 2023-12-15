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宜花東TPASS大聯盟17日開賣 東部一路玩到底

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜花東民眾在三合一購票機購買TPASS月票，還可以獲得各項優惠或在地好禮。圖／宜蘭縣政府交通處提供
宜花東民眾在三合一購票機購買TPASS月票，還可以獲得各項優惠或在地好禮。圖／宜蘭縣政府交通處提供

民眾赴東部遊玩，常常選擇從宜蘭一口氣玩到花蓮台東，但若要購買不同縣市TPASS月票，只能到當地購買，相當不便；宜花東三縣府推出TPASS大聯盟，將3個系統整併，12月17日後，民眾可以在宜蘭就買到花蓮、台東的TPASS月票，3縣市也推出前100名購票者加碼好禮。

宜蘭縣府交通處公共運輸科表示，TPASS對遊客來說並不貴，遊客如果打算規畫較長時程的旅行，或是在1個月內多次到東台灣，都很適合購買TPASS月票，並不僅限於通勤族；過去也有民眾反映，想去花東旅遊，卻沒辦法先買到當地TPASS月票。

交通處指出，下周一開始在宜蘭、礁溪、羅東3個轉運站的自助售票機或櫃檯，可以直接買到花蓮與台東的TPASS月票，也能在花蓮、台東買到宜蘭的TPASS，無須再像過去一樣，只能在該縣市購買當地的TPASS，民眾可以提早買票規畫遊程；只要TPASS月票還在運行，宜花東TPASS大聯盟就會繼續存在。

為了推廣TPASS使用，民眾透過三合一自助售票機購買月票，可以持存根聯到指定店家獲得優惠、好禮，包含必勝客、肯德基TPASS餐，羅東村卻酒店早午餐晚餐Buffet、花蓮海洋公園門票折抵200元、台東旅人驛站鐵花文創館住宿優惠券等等。

除此之外，宜花東12月17日起，3縣市前100名、共300名購買TPASS月票的民眾，可憑收執白單在指定地點兌換好禮，包含宜蘭各轉運站喔熊零錢包、花蓮轉運站摺疊收納袋、台東轉運站與縣民中心旅行六件組，數量有限送完為止。

目前宜花東的TPASS月票共5種方案，分別是：宜蘭750元方案，包含縣內市區公車與鐵路；宜蘭1800元方案，包含750方案與國道5號客運；花蓮199元方案，包含縣內市區公車與鐵路；花蓮399元方案，包含199方案和花東客運路線；台東299元方案，縣內市區公車、公路客運與鐵路。

下周一開始在宜蘭、礁溪、羅東3個轉運站的自助售票機或櫃檯，可以直接買到花蓮與台東的TPASS月票，無須再像過去一樣，到花蓮或台東才能購買當地的TPASS。圖／聯合報系資料照
下周一開始在宜蘭、礁溪、羅東3個轉運站的自助售票機或櫃檯，可以直接買到花蓮與台東的TPASS月票，無須再像過去一樣，到花蓮或台東才能購買當地的TPASS。圖／聯合報系資料照

TPASS 花蓮 宜蘭 台東

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