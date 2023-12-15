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周五衝破30度熱得像夏天 粉專示警：天氣將劇烈變化
今天全台不少地區氣溫都超過30度，豔陽高照，熱得像夏天。但天氣就要變了，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計今天夜晚鋒面就通過北台灣上空，北部、東部有下雨機會，冷氣團明天一大早就會抵達北台灣率先降溫，跟今天的天氣會有非常大的不同。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前台灣仍然位於鋒面前緣，各地相當溫暖甚至有點熱，但冷氣團明天一大早就會抵達北台灣率先降溫，中部、南部因為地形阻擋的關係，起風、降溫的時間會延遲半天左右，提醒民眾要注意接下來天氣劇烈變化，適時增添衣物。
氣象署預報員陳姵安指出，明天清晨各地氣溫19至21度，中午前後中南部些微太陽露臉，中部約20至22度，南部則有25至28度。北部愈晚愈冷，傍晚僅剩15度，其它地區晚間也會降至17到20度。
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