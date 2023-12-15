全台凍番薯！明起2波冷氣團接力愈晚愈冷 2時間點跌破10度

中央氣象署表示，明起大陸冷氣團南下，各地明顯降溫變天，且愈晚愈冷，在下周日清晨將迎來最低溫，北部及東北部有望降至10度以下，北部及東北部也將伴隨雨勢；下周一白天短暫回溫，緊接下周二另一波強烈大陸團來襲，下周三晚間起各地一路降溫到下周五，下周三、周四清晨部分地區更降至7、8度。

氣象署預報員陳姵安表示，明天鋒面通過，大陸冷氣團南下，清晨各地19至21度，中午前後中南部些微太陽露臉，中部約20至22度，南部則有25至28度。北部地區愈晚愈冷，傍晚僅剩15度，其它地區晚間也會降至17到20度。北部及東半部也將伴隨雨勢，其中桃園以北及東北部降雨範圍大，基隆北海岸更有較大雨勢，並延續至下周日。

陳姵安指出，這波冷氣團在下周日清晨來到最低溫，北部只剩12、13度，中部約15度、南部16度、花蓮14度，新北石門及北部、東北部近山區有機會來到10度以下；下周日整天北部平均也只有13、14度，中南部及東部白天略微回溫，中部約19度、南部22度、東部17度。

她表示，這波冷氣團預計影響到下周一清晨，白天北部高溫就可回升至20度，中南部則可達23、24度，降雨範圍也將縮小至大台北及東半部地區零星雨。

陳姵安指出，下周二另一波強烈大陸冷氣團逐漸南下，下周三晚間起各地一路降溫到周五，其中周三、周四清晨，北部、東北部近山區可達10度以下，基隆北海岸沿海、新北金山及石門地區可能來到7、8度。各地平均最低溫則在周四、周五清晨，周四清晨北部及花蓮地區約只有11度、中部約13度、南部14度；周五清晨中部以北及東部僅剩11度，南部也只有12度。

她表示，第二波冷氣團影響期間，下周二、周三北部及東半部將出現雨勢，周四、周五則縮小範圍至桃園以北及東半部地區，但這波水氣厚度較薄，降雨時間也較上一波短。

在降雪方面，她則說，因水氣不夠加溫度無法配合，這2波冷氣團降雪機率低，但周六、下周日3500公尺以上高山仍有機會，下周三2500公尺以上高山也有機會。

另外，陳姵安表示，受大陸冷氣團影響，下周日基隆北海岸、東半部地區沿海有長浪；今晚風力逐漸增強，到明天可能有10到11級強陣風，東半部及中南部空曠地區也有較強陣風機率，提醒民眾留意。