選舉期間台灣金門加班機 12月18日上午9時開放訂位
明年1月13日總統副總統及立法委員選舉日逼近，金門縣府近期接獲許多旅台民眾反映，選舉期間台金航線機位一票難求，金門縣府於11月30日函請交通部民用航空局督促航空公司視旅客需求，增開選舉加班機，將於12月18日上午9時開放購票。
金門縣府觀光處表示，立榮航空因應市場需求，規劃選舉期間台金航線加班機運能，計加開台北航線來回4架次共1016個機位，及高雄航線來回2架次共280個機位，並於12月18日上午9時開放購票，而實際航班時間，以航空公司公布為準。
縣府也說，將密切注意旅客及航班動態，適時協調民航局及航空公司加開班機，以利鄉親往返台金；另選舉期間的機位，目前也持續清票中，如所需時段班次已客滿，也可使用電話或網路先向航空公司登記候補，後續航空公司清票時，如有空位將優先通知購票，航空公司也會依據訂位候補需求，作為加班機與放大機型的參考。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言