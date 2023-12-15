選舉期間台灣金門加班機 12月18日上午9時開放訂位

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
立榮航空在選舉期間，增開台金航線加班機，並於下周一開放購票，請有需求的民眾記得手刀準備。記者蔡家蓁／攝影
立榮航空在選舉期間，增開台金航線加班機，並於下周一開放購票，請有需求的民眾記得手刀準備。記者蔡家蓁／攝影

明年1月13日總統副總統及立法委員選舉日逼近，金門縣府近期接獲許多旅台民眾反映，選舉期間台金航線機位一票難求，金門縣府於11月30日函請交通部民用航空局督促航空公司視旅客需求，增開選舉加班機，將於12月18日上午9時開放購票。

金門縣府觀光處表示，立榮航空因應市場需求，規劃選舉期間台金航線加班機運能，計加開台北航線來回4架次共1016個機位，及高雄航線來回2架次共280個機位，並於12月18日上午9時開放購票，而實際航班時間，以航空公司公布為準。

縣府也說，將密切注意旅客及航班動態，適時協調民航局及航空公司加開班機，以利鄉親往返台金；另選舉期間的機位，目前也持續清票中，如所需時段班次已客滿，也可使用電話或網路先向航空公司登記候補，後續航空公司清票時，如有空位將優先通知購票，航空公司也會依據訂位候補需求，作為加班機與放大機型的參考。

立榮航空在選舉期間，增開台金航線加班機，計加開台北航線來回4架次共1016個機位，及高雄航線來回2架次共280個機位。圖／縣府提供
立榮航空在選舉期間，增開台金航線加班機，計加開台北航線來回4架次共1016個機位，及高雄航線來回2架次共280個機位。圖／縣府提供

航線 金門 航班 民航局 交通部

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