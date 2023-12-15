「帝王條款」家長會也發聲：謝謝你的畫讓大人重新學習

桃園巿東興國中一年級學生創作的漫畫「帝王條款」引起熱議，由於學校遭到網友出征，校方一度下架祝賀文並公開道歉，校方今天重新發布祝賀文。學校家長會長范揚國在該篇文章留言表示，家長會的立場是全力支持孩子的創作，「謝謝你的畫，讓大人重新學習跟討論」。

全國美術大賽特優作品「帝王條款」，因網紅Cheap砲轟歧視行人，創作者就讀的桃園市東興國中遭到網友出征，一度下架祝賀文並為爭議道歉。不過，昨天多名律師、名人和教育部都出聲表態支持學生的創作，校方今天在臉書粉專重新發表祝賀文。

教育部昨天表示，有關全國學生美術比賽 ，參賽作品是經校內徵件、縣市初賽再到全國決賽，經由專業評審逐級選出決賽獲獎作品。教育部會持續支持學生美術創作。

校方說，昨天朝會全校再次祝賀該名學生，並告知全校師生網路掀起許多輿論並非校方原意，創作出「帝王條款」的學生很清楚他就是看到行人地獄問題，將現象創作出來，希望事件可以慢慢落幕。

范揚國表示，關於近日學校孩子因為美術創作遭到莫名撻伐與攻擊的事件，感謝各界人士及家長們關心目前的情況，家長會的立場是全力支持孩子的創作，也辛苦學校方持續向各界進行說明與澄清，並且期許大家以及教育同儕可以給予最大的支持與鼓勵。

網友表示，「創作動機一直都沒問題，這是從校內初選一路過關斬將的作品，國內專業評審的認證，怎會因為網路輿論而動搖？這一課，該虛心學習的是大人」、「這位同學的作品真的很棒，的確畫出了部份事實，路上有車子搶快，也有過馬路漫不經心的人，畫作完整呈現了他看到跟感受到的那一面」。