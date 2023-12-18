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90％胖子都有4壞習慣！營養師曝「2餐具別用」：不小心就熱量過高
世界肥胖人口不斷增加，平均每4人就有一人肥胖，根據國民健康署公布之健康促進統計年報資料顯示，成人過重及肥胖率為50.3％，國健署也表示，肥胖會引起許多共同病症，要多加留意。營養師劉怡里也指出，90％的肥胖人口都有4種不良的飲食習慣。
劉怡里在臉書的短片指出，有90％的肥胖人口都有4種不良的飲食習慣，包含了用碗公吃飯、用湯匙吃飯、吃方便性的食物、吃太快。
劉怡里表示，如果習慣用碗公吃飯，把所有東西都倒進碗公裡面，接著也不知道吃了什麼，就囫圇吞棗的吃掉了，另外用湯匙也是差不多道理，也是扒到最後，不小心就熱量過高。
另外吃方便性的東西，像是燴飯、炒飯、咖哩飯，會越吃越胖。最後一點，如果吃飯吃太快，會讓你飽，但是食慾還是降不下來，通常一餐建議吃超過20分鐘，才會讓人感到有飽足感，否則也容易變胖。
劉怡里也曾在臉書發文透露，在看診諮詢的經驗中，通常微胖的病人，問了早年飲食史，10個裡面有9個都有吃飯速度過快的問題，吃東西的時候，大腦的飽食中樞收到「你在吃東西」的訊息後，會分泌瘦體素來抑制食慾，避免吃過量，但是瘦體素是需要進食約20分鐘後才會分泌，所以吃的越快，來不及分泌，就會產生雖然胃很撐但是食慾沒有下降，自然會吃過量。
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