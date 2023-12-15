國道走一半還得停紅燈 台南砸29.76億解決這交通瓶頸

台南市國道8號安定段與南133線是全台罕見的「平交路口」，由於鄰近台南系統交流道，附近又有南科、新吉等多個工業區，上下班時間車流多，「國道行駛一半還得停等紅燈」，常造成塞車或車禍事故，用路人困擾許久，南市府、民代向中央爭取經費投入29.76億改善，包括立體化、輔助車道、匝道設置、市道拓寬等工程，預計2025年動工、2030年完工，行政院長陳建仁今天也到場了解相關狀況。

行政院在2022年5月20日核定國8跨南133立體化工程可行性評估，今年10月20日核定建設計畫，包括增設輔助車道，設置聯絡南133的匝道，高公局正續行辦理設計作業中，而南133線港口社區前拓寬工程、及配合增設匝道側車道外移拓寬工程由市府進行，預計2026年會先完成。

陳建仁表示，這項工程地方爭取很久，在賴副總統還在擔任市長時就與民代一起努力，現在工程核定而且準備要來施工，不但符合鄉親的需要，也可以改善鹽水溪以北還有以府城為中心的國道、市道路口延滯的問題，對於台南地區的發展相當重要。

陳建仁說，從109年11月的可行性評估，到現在進行環境影響差異分析還有設計作業，希望國道8號立體化工程能早日完成，避免地區車流互相干擾、減低肇事比例還有路口回堵的情況，使得整個台南的路網更有效率更安全更舒適、這項工程對於台南鄉親相當重要，未來中央地方一起合作讓工程如期如質的完成。