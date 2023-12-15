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國道走一半還得停紅燈 台南砸29.76億解決這交通瓶頸

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
行政院長陳建仁（左二）、立委陳亭妃、賴惠員及台南副市長趙卿惠今天到場視察「國8跨南133立體化工程」。記者莊曜聰／攝影
行政院長陳建仁（左二）、立委陳亭妃、賴惠員及台南副市長趙卿惠今天到場視察「國8跨南133立體化工程」。記者莊曜聰／攝影

台南國道8號安定段與南133線是全台罕見的「平交路口」，由於鄰近台南系統交流道，附近又有南科、新吉等多個工業區，上下班時間車流多，「國道行駛一半還得停等紅燈」，常造成塞車或車禍事故，用路人困擾許久，南市府、民代向中央爭取經費投入29.76億改善，包括立體化、輔助車道、匝道設置、市道拓寬等工程，預計2025年動工、2030年完工，行政院長陳建仁今天也到場了解相關狀況。

行政院在2022年5月20日核定國8跨南133立體化工程可行性評估，今年10月20日核定建設計畫，包括增設輔助車道，設置聯絡南133的匝道，高公局正續行辦理設計作業中，而南133線港口社區前拓寬工程、及配合增設匝道側車道外移拓寬工程由市府進行，預計2026年會先完成。

陳建仁表示，這項工程地方爭取很久，在賴副總統還在擔任市長時就與民代一起努力，現在工程核定而且準備要來施工，不但符合鄉親的需要，也可以改善鹽水溪以北還有以府城為中心的國道、市道路口延滯的問題，對於台南地區的發展相當重要。

陳建仁說，從109年11月的可行性評估，到現在進行環境影響差異分析還有設計作業，希望國道8號立體化工程能早日完成，避免地區車流互相干擾、減低肇事比例還有路口回堵的情況，使得整個台南的路網更有效率更安全更舒適、這項工程對於台南鄉親相當重要，未來中央地方一起合作讓工程如期如質的完成。

根據統計，該處路段連接台61、國道1號中山高、國道3號等重要路段，是台南市民通勤的重要路線，每天有超過4萬車次通過，因為停等號誌，行駛速度從80驟降到40公里，形成瓶頸，劉姓民眾說，他幾乎每天經過都為塞車所苦，希望早日改善，當地里長則擔心施工期間會是交通黑暗期，最好能縮短時程。

交通部高速公路局說明「國8跨南133立體化工程」概況。記者莊曜聰／攝影
交通部高速公路局說明「國8跨南133立體化工程」概況。記者莊曜聰／攝影
國道8號與南133交接處是少見的「平交路口」，駕駛開到一半還得停等紅燈，造成交通瓶頸。記者莊曜聰／攝影
國道8號與南133交接處是少見的「平交路口」，駕駛開到一半還得停等紅燈，造成交通瓶頸。記者莊曜聰／攝影

國道 台南

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