快訊

患小腦萎縮症跪爬種蔬果！不倒農夫「阿港伯」病逝網友哭了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首屆觀光亮點獎出爐 王國材：明年增雙印駐外辦事處

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
「觀光亮點獎」共有42個政府機關推薦123個觀光亮點參選。記者周湘芸／攝影
「觀光亮點獎」共有42個政府機關推薦123個觀光亮點參選。記者周湘芸／攝影

疫後觀光復甦，國內各景區持續打造新亮點吸客，交通部觀光署舉辦首屆「觀光亮點獎」，共有42個政府機關推薦123個觀光亮點參選，共選出36個亮點景區，今由交通部長王國材頒獎。王國材表示，國旅今年已恢復疫情前水準，600萬人次國際觀光客也已達標，明年預計再增加印尼、印度，達18處駐外辦事處極力行銷台灣。

王國材表示，現在是觀光復甦階段，這次中央政府8部會、22縣市政府及13處風景管理處提出123處景點參選觀光亮點獎，最終選出32個代表台灣最魅力的地方，像是拉拉山、草嶺古道都是他常去的地方，未來會透過16個駐外辦事處極力推銷，12月16日也會到這32處景點舉辦抽獎活動，希望透過競賽持續精進、整頓各景點。

王國材也說，今年600萬人次國際觀光客已經達標，明年希望恢復以前水準，國旅人次則在今年已恢復疫情前水準，但全世界現在都在競爭觀光客，行政院今年核定中期景區建設計畫4年151億元，會繼續把景區建設得更有國際魅力。

另外，他指出，觀光署原本有15處駐外辦事處，今年11月新增一處釜山，明年還會增加印尼、印度達18處。觀光建設是持續進行不斷努力，會跟業者一起拚觀光。

觀光署長周永暉表示，過去國旅一日遊占約90%，未來希望能增加留宿改變國旅型態。國際觀光客預計今天下午迎接第600萬人次，其中東南亞旅客都回到疫情前水準，較有特殊表現則是韓國、香港，歐美則恢復約6成左右。明年希望趕快進入千萬俱樂部，像是印度、印尼本來就是高端團的主力市場，加上人口眾多，只要有2%量就很大，希望同時帶動國內產業經濟提升。

觀光署指出，第一屆「觀光亮點獎」共選出10名活動體驗獎、10名景點設施獎、6名最佳國際推薦獎、3名最佳國旅潛力獎及3名最佳人氣獎，最大贏家為阿里山國家風景區管處，以老景點新設施、新體驗抱回5項獎座；其次為農業部開箱拉拉山巨木原味，及用鄉村廚房啟動農村旅遊能量，共斬獲3座獎項；苗栗縣政府則推薦雪見遊憩區及舊山線鐵道自行車，同樣入手3座大獎。

交通部觀光署舉辦首屆「觀光亮點獎」，共選出36個亮點景區。記者周湘芸／攝影
交通部觀光署舉辦首屆「觀光亮點獎」，共選出36個亮點景區。記者周湘芸／攝影

王國材 觀光署

延伸閱讀

紅線停車開放檢舉又記點？ 王國材澄清：是這2情形才會

台鐵明年元旦公司化 將結束28年凍漲調整票價？王國材這樣說

柯文哲批「內湖交通沒救」 王國材回酸：當市長8年怎不做？

中捷綠線延伸 王國材促先確定彰化段站體位置 王育敏高舉海報說早已有

相關新聞

今各地晴暖上看32度 明起冷氣團襲台、愈晚愈濕冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有...

二輪戲院「林園電影城」月底票價喊漲 網齊聲挺：活下去要緊

新北市板橋館前西路的二輪戲院「林園電影城」，去年6月因疫情因素宣布暫停營業，7月24日宣布重新營業，當時讓板橋人樂喊「歡...

紅線停車開放檢舉又記點？ 王國材澄清：是這2情形才會

交通違規新制上路，新增多項檢舉項目，不少人以為紅線臨停也會納入記點，國民黨副總統候選人趙少康昨也稱民眾黨總統候選人柯文哲...

台灣冬天變冷的時間愈來愈晚？氣象署引數據證實

這幾年冬天變冷的時間愈來愈晚？「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，在20世紀50年代至80年代期間，偶爾在10月就有...

2024大選疏運 台灣高鐵加開91班次 今凌晨開始搶票

第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉明年1月13日舉行，台灣高鐵規畫明年1月12日（周五）至1月15日（周一）選舉...

3縣市濃霧特報 明起鋒面+冷氣團轉濕冷

中央氣象署發布濃霧特報，今晨中部以北地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，雲林、嘉義及馬祖已出現能見度不足200公尺的現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。