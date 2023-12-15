首屆觀光亮點獎出爐 王國材：明年增雙印駐外辦事處

疫後觀光復甦，國內各景區持續打造新亮點吸客，交通部觀光署舉辦首屆「觀光亮點獎」，共有42個政府機關推薦123個觀光亮點參選，共選出36個亮點景區，今由交通部長王國材頒獎。王國材表示，國旅今年已恢復疫情前水準，600萬人次國際觀光客也已達標，明年預計再增加印尼、印度，達18處駐外辦事處極力行銷台灣。

王國材表示，現在是觀光復甦階段，這次中央政府8部會、22縣市政府及13處風景管理處提出123處景點參選觀光亮點獎，最終選出32個代表台灣最魅力的地方，像是拉拉山、草嶺古道都是他常去的地方，未來會透過16個駐外辦事處極力推銷，12月16日也會到這32處景點舉辦抽獎活動，希望透過競賽持續精進、整頓各景點。

王國材也說，今年600萬人次國際觀光客已經達標，明年希望恢復以前水準，國旅人次則在今年已恢復疫情前水準，但全世界現在都在競爭觀光客，行政院今年核定中期景區建設計畫4年151億元，會繼續把景區建設得更有國際魅力。

另外，他指出，觀光署原本有15處駐外辦事處，今年11月新增一處釜山，明年還會增加印尼、印度達18處。觀光建設是持續進行不斷努力，會跟業者一起拚觀光。

觀光署長周永暉表示，過去國旅一日遊占約90%，未來希望能增加留宿改變國旅型態。國際觀光客預計今天下午迎接第600萬人次，其中東南亞旅客都回到疫情前水準，較有特殊表現則是韓國、香港，歐美則恢復約6成左右。明年希望趕快進入千萬俱樂部，像是印度、印尼本來就是高端團的主力市場，加上人口眾多，只要有2%量就很大，希望同時帶動國內產業經濟提升。