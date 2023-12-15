貢寮鮑產季到 新北推薦品嘗貢寮鮑火鍋、賞壯麗海景

貢寮鮑產季到，新北市漁業處推薦，民眾可來品嘗九孔鮑火鍋、活烤九孔鮑等各種美味料理，吃完美食還可在漁港體驗獨特的人文特色，感受滿滿漁村風情，不訪趁初冬天氣涼爽來貢寮遊山玩水。

新北市貢寮區是貢寮鮑生產地，有獨特的海蝕地形，適合培育美味的貢寮鮑，也讓當地擁有龍洞、福隆、卯澳及馬崗等眾多美麗漁港。其中，有「極東漁港」之稱的馬崗漁港，位於貢寮區三貂角燈塔下，馬崗漁港濱臨太平洋，是初冬欣賞壯闊海景和感受海浪拍打堤岸的好地方。

想聽聽有關漁港、漁村或石頭屋的故事，可與新北市三貂角文化發展協會，新北市貢寮區卯澳社區發展協會，貢寮區福連里長辦公室及曙旅文化工作室預約各項導覽，感受滿滿漁村風情。

位於馬崗漁港旁的「靠海生活」，靠海生活的裝潢頗具特色，是老闆黃吉安參考當地著名的石頭屋，慢慢打造而成，牆壁貼著許多貢寮鮑殼和鐘螺殼，成為餐廳的一大特色，門前便是店家經營的貢寮鮑養殖場，民眾點餐後，就能吃到現撈貢寮鮑，包含九孔鮑火鍋、活烤九孔鮑等，美食搭配壯麗海景，是視覺與味覺的雙重饗宴。