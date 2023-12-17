夜貓族注意！網友熱議的6大熬夜壞處不可不知



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「熬夜壞處」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的熬夜壞處排行。

隨著生活節奏的改變，現代人逐漸養成了熬夜的習慣，一直到凌晨1、2點才上床睡覺的人不在少數。不過不少研究指出，晚睡不只容易對精神狀態帶來影響，長期下來還可能引起許多意想不到的疾病，所造成的危害不容小覷。因此我們本次針對「熬夜壞處」進行觀測，一起來看看經常晚睡究竟會對身體帶來什麼樣的壞處吧！

一過中午就沒體力可能是熬夜惹的禍 晚睡恐讓皮膚蠟黃、暗沉、冒痘痘

▲ 網友熱議TOP6熬夜壞處 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「熬夜壞處」相關話題的討論，可以發現「影響精神狀態」最受到網友熱議。許多網友就表示自己時常熬夜，「一到公司注意力渙散、想睡覺。早上進公司，中午就沒體力了」、「總是覺得整個人很累沒什麼精神，做什麼事都提不起勁」。

針對這樣精神不濟的狀況，有網友建議「喝咖啡或者B群發泡錠來維持體力，再不行就趁休息時間吃點蛋白質，例如茶葉蛋或雞肉之類」、「可以睡個午覺，不然運動運動應該會恢復」，提出中午小睡一下、多起身動動、喝咖啡或B群等，都有助於驅趕睡意，維持精神。

而「皮膚老化」是另一個許多網友在意的熬夜壞處，如「粉刺」、「痘痘」、「暗沉」等都是常見的影響。就有網友無奈說道，「因為最近熬夜追劇，結果皮膚變好暗沉」，詢問該怎麼辦，引起網友熱議。

許多人建議「還是要早點睡啦！然後要多吃維他命C和喝水，搭配修護乳，保濕度夠了，臉色看起來就不會那麼蠟黃」、「最快方式就是恢復作息、多喝水、運動，不然其他保濕美白或是點滴只是輔助，治標不治本」，指出增加睡眠時間，保持正常作息，再搭配適當的補給品與保養，才是恢復好膚質的不二法門。

另外，「眼睛疾病」也是備受網友討論的危害之一。不論是熬夜讀書、用3C產品，在該睡時沒睡，都可能損害到眼睛。由於到了深夜還不能闔眼休息，在眼睛長時間疲勞的狀態下，可能造成視力快速減退、眼睛乾澀，甚至導致青光眼、視網膜剝離等症狀。

有醫師建議，可以透過「每用眼1小時就閉眼休息10~15分鐘」或「輕輕按摩眼周」的方式放鬆，平時多補充維生素A、B，或葉黃素等營養，也能幫助延緩眼睛老化。

你是夜貓族嗎？若你也有晚睡的習慣，不妨參考以上提及的熬夜壞處，檢視身體是否有這些異狀，可以透過慢慢增加睡眠時間並搭配規律運動、適當營養攝取的方式，循序漸進的改善作息，一起降低熬夜對身體的損害吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「熬夜壞處」相關討論則數。

觀測期間：2023/08/26~2023/11/26，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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