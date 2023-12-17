心血管疾病台人死因第二？快學五大撇步 有效防堵心血管問題！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「心血管疾病預防方式」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的心血管疾病預防方式排行。

根據衛福部統計，2022年台人前十大死因中，「心臟疾病」就高居第二位，成為台灣人的沉默殺手。雖然心血管疾病往往來得又急又快，但其實只要培養起生活中的各種習慣，就能夠有效預防心血管疾病，因此我們就針對「心血管疾病預防方式」相關話題進行觀測，一起看看該如何有效預防心血管疾病！

長期健康飲食有效維持血液健康 三高患者需忌口、維持良好生活習慣

▲ 網友熱議TOP5心血管疾病預防方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「心血管疾病預防方式」的討論，發現「健康飲食」最受到網友熱議。由於不良的飲食習慣容易導致血液中的低密度膽固醇濃度過高、血管硬化等問題，若能夠好好控管飲食習慣，便能夠大幅降低血液異常的問題。

就有營養師在個人粉專分享維持心血管健康的飲食小撇步，提到要「攝取健康脂肪」、「減少飽和脂肪高食物的攝入」，也要攝取「足夠的膳食纖維」，並控制「鈉」、「糖分」等加工食品與精緻甜食中含有的成分，同時也要攝入適量的「高質量」蛋白質，以維持飲食方面的健康，避免因飲食不佳導致的心血管問題。

而控制「糖尿病」、「高血糖」、「高血脂」三高問題也是極為重要的預防方式。若有三高問題的患者應盡量維持健康的生活型態，並且定期測量血壓、血糖，也須遵照醫師指示用藥及回診，防止三高問題惡化。

有名三高患者便提出自身對抗糖尿病的心得，提到「我幾乎不吃全澱粉」、「手搖幾乎都喝無糖或0卡」、「不要吃太快或太撐」等方式，表示自己藉由這些方式控制糖尿病問題，如今病情已相當穩定，進一步也減少心血管疾病發生的機率。

此外，「規律運動、控制體重」也是影響心血管功能的關鍵因素。培養規律運動的習慣、維持體重更是能夠避免慢性病的一大要點。根據國民健康署建議，每週累積150分鐘的中度身體運動就足以有效降低心血管疾病的發生，提醒民眾要培養運動習慣，循序漸進才能有效防治心血管問題。

心血管疾病高居台人死因排行已經多年，想要避免心血管疾病並不能單純靠服用藥物，還需加上健康飲食、控制三高、規律運動等日常習慣，才能發揮最大的效果，降低心血管疾病的風險，呼籲大眾重視生活習慣，為心臟健康建立良好基礎。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「心血管疾病預防方式」相關討論則數。

觀測期間：2023/08/23~2023/11/22，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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