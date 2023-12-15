簡單生活節，萬物皆可修！LG gram 「輕贏隨型」質感亮相，重整生活從心開始

「做喜歡的事，讓喜歡的事有價值！」全球創新領導品牌LG參與年度壓軸藝文盛事「簡單生活節」，以「從心開始，重整生活」為主題，打造LG簡單生活館，帶領民眾探索生活細節，開拓一個專屬自己的慢生活方式，在忙碌緊湊的日常中修復自我，找回舒適的步調。現場除了提供各式3C家電讓民眾體驗，加入社團打卡還送插畫家繪製的活動限定精美禮品，成為活動中人氣爆棚的一大亮點！

LG參與年度壓軸藝文盛事「簡單生活節」，展館現場人氣爆棚。 圖／LG提供

都會生活高壓忙碌，每天被行程追著跑，有多久沒有為自己慢下來，細細品嚐生活滋味？今年度「簡單生活節」提出「萬物皆可修」一概念，認為人的心靈如同生活中的器物，同樣需要修復，才能重新煥發新生。

生活簡單一點，快樂就多一點！我們所在的居家空間、頻繁使用的3C家電，越簡單，反而越給力！LG展館中最吸睛的，莫過於LG gram系列「輕贏隨型」筆電，不少人一拿起來，就直呼重量超輕，簡直超乎想像，尤其是LG gram Style機身自帶極光般的時尚炫彩效果，隱藏式光導觸控板只要輕觸就會點亮，展現柔和LED背光，絕美又有型，讓人一看就捨不得移開目光。LG gram Style高效能中暗藏貼心細節、優雅質感，更是完美擊中現代人的需求，因此在展場引發超高討論度。

LG gram Style機身自帶極光般的時尚炫彩效果，絕美有型令人驚豔。 圖／LG提供

展場中搶佔C位的還有LG gram SuperSlim極輕超薄系列，15.6吋大螢幕，搭配10.9mm超薄機身僅與990g超輕重量，達到不可思議的極致纖薄，同時效能、畫質、聲音也毫不妥協，對於有出國差旅需求的商務人士來說，是攜帶方便、超強大的羽量級好夥伴，吸引參觀民眾大呼：「這就是我的命定筆電！」

LG gram SuperSlim系列超輕重量僅990g，是商務人士超強大的羽量級好夥伴。 圖／LG提供

LG gram系列同樣具有極致輕盈、強勁效能的特性。劇院等級高畫質螢幕、杜比全景聲，加上強化散熱設計，不只外出攜帶方便，也是在家超實用的追劇神器，續航力最高達23.5小時，緩解電量不足的焦慮，是高CP值首選，也有不少民眾被gram系列搭配的USB-C輕量化變壓器圈粉，認為比起傳統的變壓器，新型變壓器使用起來重量上特別有感，還感覺非常時尚。

LG gram系列輕盈好攜帶、續航力強，高CP值圈粉無數。 圖／LG提供

善用工具、放大創意，才能把生活過成自己喜歡的樣子！為了聚集同好，彼此交流，分享經驗、知識和專長，LG也於展覽現場邀請民眾動動手指，加入「好手情報社 by LG gram TW」臉書社團，凡加入社團並完成打卡任務，就能獲得LG與插畫家李秉軍聯名限量周邊好禮，如：Hustle Hub 熱昇華毛巾、 LG gram 飲料帆布袋、LG AeroFurniture 吸水杯墊、WAT 粉黛荔香雞尾酒等，讓現場粉絲的眼睛都亮了！

凡加入「好手情報社 by LG gram TW」臉書社團並完成打卡任務，就能獲得限量好禮。 圖／LG提供

「好手情報社 by LG gram TW」寵粉無極限，每季都會推出全新主題，持續邀請各領域名人分享獨家內容，與粉絲互動，並不定期舉辦會員專屬線下活動、每月自我挑戰，以及好禮抽獎，讓每個社團成員都能在這裡「探索無限的可能，做更好的自己」。

在簡單生活中，不受拘束盡情展現生產力，隨心所欲享受當下，將日常的吉光片羽盡收心底，Everything Is Possible！

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