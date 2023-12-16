交換禮物送什麼？網議五大人氣、地雷禮物一次看！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「人氣／地雷交換禮物」相關話題，帶您了解網友心儀與不想收到的交換禮物排行。

2023年的聖誕節即將來臨！每到這個時節，許多人最期待的活動就是「交換禮物」，卻也是讓不少民眾絞盡腦汁的痛苦時刻。什麼樣的禮物是備受歡迎的？而令人避之唯恐不及的「雷物」又有哪些呢？我們本次便針對「人氣／地雷交換禮物」進行觀測，一起來看看有哪些人氣或地雷的禮物吧！

「香氛」可提升生活質感成送禮首選 網：「馬克杯」真的不想再收到！

▲ 網友熱議交換禮物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「人氣／地雷交換禮物」的相關話題討論，可以發現「香氛」、「香水」、「護手霜」等香氣類小物是許多網友推薦的送禮首選。不少人認為淡雅的香氣環繞在身邊總能讓人心情愉悅，也能營造生活質感，有的又能做護膚保養十分實用，是療癒又有情調的人氣禮品。

就有不少網友表示「聖誕造型香氛應景又實用，擺在家裡香香的心情都變好了」、「喜歡有香氣的東西覺得蠻舒壓的」，不過也有人提醒每個人對氣味的喜好不同，可以多觀察他人的評價、親測，若真的不確定，請店員推薦「中性男女適用的」也是不易踩雷的方式。

另外「食物」也是受到不少網友熱議的人氣禮物選項。包裝精緻的零食、甜點能吃能看，是許多「吃貨」的最愛。如「今年Morozoff的耶誕鐵盒款有多美，我打開都想尖叫了。這就是那種收到會有幸福感的巧克力禮盒啊」、「有送過泡麵+零食（試過三次收到的人都很開心）」。

不過也有人無奈說道「食物類有個風險，就是收到的人很容易被現場慫恿拆開來被大家分掉⋯⋯自己都吃不到多少」，並且每個人的口味不同，建議可以盡量找包裝精美的禮盒，或是不要只送單一品項，才不會讓人覺得敷衍。

而「馬克杯」則是最受網友嫌棄的「超雷」禮物。就有網友發文詢問「收過最爛的交換禮物是什麼？」，引來網友紛紛回覆。不少人直呼「馬克杯最爛之一」、「馬克杯就！是！雷！」，表示「家裡已經有超多杯子了再收到杯子也只會覺得又是杯子喔」，即使馬克杯的確是實用物品，但若家裡已經有很多了，再收到也只會放在角落積灰塵。

其他像是「衛生紙」、「衣服」、「面膜」等日用品或消耗品，由於平常就會買了，且「衣服有尺寸問題」、「每個人喜歡的品牌不一樣」，不只容易踩雷，也可能讓人覺得沒有誠意。

聖誕節就快到了，你已經準備好要跟親朋好友交換禮物了嗎？若你仍在煩惱要送什麼禮物，不妨參考以上網友熱議的人氣禮物品項，並避開惹人嫌的地雷物品，一起在這讓人又愛又恨的活動中，玩得開心又收穫滿滿吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「生日蛋糕口味」相關討論則數。

觀測期間：2022/12/04~2023/12/03，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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