二輪戲院「林園電影城」月底票價喊漲 網齊聲挺：活下去要緊

新北市板橋館前西路的二輪戲院「林園電影城」，去年6月因疫情因素宣布暫停營業，7月24日宣布重新營業，當時讓板橋人樂喊「歡迎回來」。林園電影城臉書粉專今天上午宣布，自12月30日起票價將不再分平日假日，全票均為180元、愛心敬老票140元。網友紛紛在底下留言表示「支持」、「活下去要緊」。

板橋林園電影城自1991年開幕，後逐漸轉為二輪戲院，可150元一票看到飽，不限場次，是許多板橋居民打發時間的好去處，曾去年6月曾因疫情暫時停止營業。7月24日重新開始營業，票價部分，平日150元、假日170元，而每日晚間7點後，票價一律110元。

稍早林園電影城粉絲專頁再發文表示，林園電影城自今年12月30日起，部分票價調整如下，全票優惠價180元，不再區分平日或假日；愛心敬老票140元；兒童票120元及晚上7點後晚場票110元，維持原價，「感謝大家的支持與惠顧」。