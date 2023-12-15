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紅線停車開放檢舉又記點？ 王國材澄清：是這2情形才會

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材今澄清，目前在紅線停車不開放民眾檢舉，也不會記點，開放檢舉記點是並排停車或停在消防栓前面。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材今澄清，目前在紅線停車不開放民眾檢舉，也不會記點，開放檢舉記點是並排停車或停在消防栓前面。記者周湘芸／攝影

交通違規新制上路，新增多項檢舉項目，不少人以為紅線臨停也會納入記點，國民黨副總統候選人趙少康昨也稱民眾黨總統候選人柯文哲在台北市長任內最明顯政績是畫紅線，導致運將載客被記點。交通部長王國材今出席觀光亮點獎活動受訪澄清，目前在紅線停車不開放民眾檢舉，也不會記點，開放檢舉記點是並排停車或停在消防栓前面。

交通違規新制6月上路，1年內違規記點滿12點，要吊扣駕照2個月，另新增開放多項民眾檢舉項目。先前面對職業駕駛人抗議影響生計，交通部暫緩路口10公尺、公車站旁和騎樓違停記點，待地方政府明年6月前畫設足夠黃線及臨停車位才恢復。

根據交通部道安委員會統計，今年1至9月因違規（臨時）停車導致事故有494件，釀成3人死亡、69人受傷；去年也有705件、2021年723件、2020年795件、2019年790件。

趙少康昨表示，交通記點不能坐在冷氣房裡決策，也批柯文哲在台北市長任內，做得最明顯的「政績」就是畫紅線，尤其很多搭計程車者是行動較遲緩的長輩、身障朋友，只要上下車稍微慢一點，就可能會讓運將被記點，真是擾民。

針對不少人搞不清楚開放檢舉、納入記點項目。王國材今表示，目前在紅線停車不開放民眾檢舉，也不會記點，唯一開放檢舉且記點是並排停車或停在消防栓前面。很多人都誤解，以為停到紅線會記點、被吊扣牌照，事實上是不會的，當然在紅線上還是呼籲大家，能找到好的停車點還是盡量守規矩比較好。

交通部長 王國材

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