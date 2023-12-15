空氣品質差！ 西半部局部地區恐紅色警示 尤其這2縣市

今天西半部空氣品質欠佳。環境部提醒南部敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）、二林、大城地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

環境部說，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，汙染物易累積。上午10時監測結果，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

依監測資料及氣象署15日10時氣象資料顯示，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；清晨中部以北地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，西半部局部地區短時間可能達紅色警示等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

明天鋒面通過及大陸冷氣團南下，環境風場為偏北風，迎風面擴散條件轉佳，南部位於下風處，汙染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速增強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。