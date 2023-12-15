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未來1周兩波冷氣團 氣象署：明起中部以北降溫、下周二起3天全台寒冷

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
未來一周有兩波冷空氣系統會影響台灣，明天大陸冷氣團南下，下周二則有強烈大陸冷氣團接力。本報資料照片
未來一周有兩波冷空氣系統會影響台灣，明天大陸冷氣團南下，下周二則有強烈大陸冷氣團接力。本報資料照片

未來一周有兩波冷空氣系統會影響台灣，明天大陸冷氣團南下，下周二則有強烈大陸冷氣團接力。中央氣象署預報員官欣平表示，第一波今天夜間通過之後，主要在明天溫度下降，周日清晨將是第一波冷空氣影響最顯著、最冷的時候。第一波影響主要範圍是中部以北地區，南台灣也為降溫。

而比較明顯的冷空氣會是下周二這波，官欣平說，預估達到強烈大陸冷氣團等級，全台各地都是有感受的降溫。

官欣平表示，今天白天還沒有變天，甚至偏熱，夜間之後鋒面開始影響台灣。今晚8時左右鋒面接近台灣附近海面，今天夜間中部以北雲量增多，天氣會慢慢轉變；深夜之後降雨機率逐漸增加。

明天鋒面過後，冷空氣逐漸影響，溫度逐步往下降，官欣平表示，明天清晨和今天相比有明顯溫差，明天溫度一路往下降，周日清晨低溫表現最明顯，可能出現13度左右低溫，非常有感。

官欣平表示，下周一有小小的空檔，溫度和降雨情況偏緩；但很快地到下周二另一波冷空氣即將南下，是影響比較顯著的天氣系統。

降雨趨勢部分，官欣平表示，明天、周日鋒面和冷氣團影響，水氣多，桃園以北、宜蘭短暫雨，北、花東局部雨，中南部也有零星降雨。下周一冷氣團減弱、回暖，大台北、東半部偶雨，其他地區多雲到晴。下周二至周四強烈大陸冷氣團南下，北東局部雨，中南部多雲到晴。

溫度趨勢部分，官欣平說，第一波中部以北會冷，第二波則是全台各地都很冷。今天高溫29度至32度，北台灣入夜以後到周日溫度明顯下滑，最低溫時間點是周日清晨、約13度至14度，中台灣14度、南台灣14、15度，和今天相比有顯著溫差。

官欣平表示，下周一會有些回溫，北台灣約18、19度。但小小回溫之後，下周二白天稍微舒適一些，到了晚上降幅出現，到下周四溫度只剩下11、12度。這兩波冷空氣是入冬以來很明顯感受到涼冷的，後面這波會比前面這波來得更強一些。

中央氣象署發布陸上強風特報，影響時間自今天上午至下周一上午。影響區域：基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區、馬祖地區。

東北風增強，明天上午起台南以北、基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、馬祖、金門、澎湖將有9至11級強陣風，東半部及中南部空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。今晚至明晨台中以北沿海空曠地區、基隆北海岸、馬祖、金門將有8至9級強陣風。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
風力趨勢。圖／中央氣象署提供
風力趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
周末風大轉濕冷。圖／中央氣象署提供
周末風大轉濕冷。圖／中央氣象署提供
浪高趨勢。圖／中央氣象署提供
浪高趨勢。圖／中央氣象署提供

冷氣團 馬祖 低溫

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