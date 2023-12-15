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周末氣溫溜滑梯！ 網喊幸福台北人「一天內體驗春夏秋冬」

聯合新聞網／ 綜合報導
台北今白天暖熱如夏，但明起北台灣氣溫驟降、愈晚愈濕冷，讓網友PO文，感覺一天內就經歷了春夏秋冬。記者余承翰／攝影
台北今白天暖熱如夏，但明起北台灣氣溫驟降、愈晚愈濕冷，讓網友PO文，感覺一天內就經歷了春夏秋冬。記者余承翰／攝影

今(15)白天氣溫受到高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有飄零星小雨的機率，白天暖熱如夏，早晚則偏涼。但明(16)日起將迎入冬以來最強的極地大陸氣團，明天北部、東半部有局部雨，北台灣氣溫驟降、愈晚愈濕冷。有網友在臉書社團「爆廢公社」中貼出今、明兩天台北的氣溫變化，直喊：「幸福的台北人，一天的時間即可體驗春夏秋冬」，引起網友討論。

網友見文留言直喊：「這溫差也太大了」，「幸福來得太快」、「超熱！今天又穿短袖」、「一點都不好啊，北部冷又不下雪的冬天才棒，蚊蟲死9成」、「一年無四季，一日見四季，朝穿棉襖午穿紗，抱著火爐吃西瓜」、「先吃冰再吃火鍋」。

有網友在臉書社團貼出今、明兩天台北的氣溫變化。圖片來源／擷自【爆廢公社】
有網友在臉書社團貼出今、明兩天台北的氣溫變化。圖片來源／擷自【爆廢公社】

有網友覺得：「我比較羨慕南部人，都只有春夏兩個季節」、「南部衣服很容易曬乾，北部冬天很會下雨，衣服都要用除濕機才能乾，而且房子很容易潮濕」，但也有南部網友為此叫苦，認為：「要不要來高雄體驗單一節氣夏至，知道我們有多羨慕可以穿長袖的日子嗎？」。還有人認為，「10度不算冬天，只是深秋」。

入冬以來也有許多民眾感覺這幾年冬天變冷的時間愈來愈晚？「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，在20世紀50年代至80年代期間，偶爾在10月就有機會受到冷氣團的影響。近年來冷氣團有逐漸晚到的趨勢，與前述時期相比，受到影響的時間平均遲了至少有2周以上，說明台灣變冷的時間點確實有愈來愈晚的狀況。

冷氣團 夏至 節氣

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