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台灣冬天變冷的時間愈來愈晚？氣象署引數據證實

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
近年來冷氣團有逐漸晚到的趨勢。示意圖／本報資料照片
近年來冷氣團有逐漸晚到的趨勢。示意圖／本報資料照片

這幾年冬天變冷的時間愈來愈晚？「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，在20世紀50年代至80年代期間，偶爾在10月就有機會受到冷氣團的影響。近年來冷氣團有逐漸晚到的趨勢，與前述時期相比，受到影響的時間平均遲了至少有2周以上，說明台灣變冷的時間點確實有愈來愈晚的狀況。

根據中央氣象署台北站日最低溫的統計資料顯示，1951至2023年期間，每年入秋後（10月1日起）台灣開始受到大陸冷氣團強度以上的天氣系統影響的日期，平均落在11月9日至12月12日，最早受影響的時間是發生在1957年的10月8日，最晚則是在1995年的1月4日。

氣象署說，強烈大陸冷氣團強度以上的天氣系統，抵達台灣的起始日期平均落在11月22日至12月26日，最早抵達日期是1968年的10月25日，最晚則是在2001年的1月15日。

氣象署表示，寒流影響台灣的起始日期平均落在12月4日至1月20日，最早影響的寒流是發生在1968年的10月26日，最晚則是在1991年的2月21日。

而今年入秋至今，台北站日最低溫已在11月17、18日陸續低於14度和12度以下，氣象署表示，發生日期大致上接近氣候平均狀態。氣候上而言，目前時序也已進入寒流開始影響台灣的時節，至於今年第一波寒流何時會報到？還待觀察。

台灣變冷的時間點確實有愈來愈晚的狀況。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
台灣變冷的時間點確實有愈來愈晚的狀況。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

冷氣團 氣象署 寒流

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