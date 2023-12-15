明起變天明顯轉冷 賈新興指近期3波強烈冷氣團接力襲台

今天各地仍暖洋洋，不過，明天開始變天轉冷。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，關注下周二及下周六冷空氣的強度。

賈新興說，明天至周日有受強烈大陸冷氣團影響的機率，明天桃園以北及宜花有局部短暫雨，下周一中投山區、北海岸、基隆至東北角、新北東側及宜蘭有零星短暫雨，下周一中午前東北角及宜花沿海仍有零星短暫雨。

賈新興表示，周日清晨苗栗以北空曠區留意10度或以下的低溫，台北氣象站則有接近12度左右低溫的機率。

賈新興說，下周二午後至下周四有受強烈大陸冷氣團影響的機率，下周二午後至下周三中午前，北北基桃園以北及宜蘭有零星短暫雨。下周四至下周五天氣轉乾，宜花東為多雲到晴的天氣，其它地區晴到多雲。

賈新興說，下周六至24日受另一波強烈大陸冷氣團影響，且南來水氣增多，北海岸、基隆至東北角、新北東側及宜蘭有局部短暫雨 ，恆春半島有零星短暫雨。

觀察下周二午後冷空氣的強度，賈新興說，其中，下周三深夜至下周四清晨受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應雙重影響，苗栗以北留意10度或以下的低溫，台北氣象站則有接近12度左右低溫的機率。另外，需觀察下周六至24日冷空氣的強度。

賈新興表示，展期資料仍顯示，12月底至明年1月下旬北部及東北部降雨仍有略偏多的機率，明年1月上旬至中旬中南部略偏潮濕。12月底至明年1月初，仍有略偏冷的機率，之後氣溫已正常至偏暖的機率較高。後期預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。