2024大選疏運 台灣高鐵加開91班次 今凌晨開始搶票

第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉明年1月13日舉行，台灣高鐵規畫明年1月12日（周五）至1月15日（周一）選舉疏運期間，加開91班次列車（南下41班，北上50班），總計4天提供715班次列車。今天凌晨零時起開放訂票。

高鐵公司說，旅客可透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能）、網路訂票系統、高鐵合作之便利商店，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購疏運期間所需車票，並於搭車前提早完成取票。

為加強服務返鄉投票的旅客，高鐵公司說，分別於明年1月12日投票日前，以及1月14日收假日，各提供3班延收車次，此6車次僅提供2節（11-12節）作為自由座車廂，歡迎旅客多加利用並及早訂位。

高鐵公司提醒，延收車次到達部分車站的時刻，將超過日常末班列車時間（最晚至晚間0時30分抵達端點站）。敬請欲搭乘這6車次的旅客，留意到站時間並預先安排到站後之交通接駁，以確保行程順暢。

台灣高鐵選舉疏運期間擴大自由座運能，投票日前夕1月12日15至22時、1月13日投票當日7至12時的南下，以及1月14日收假日13至21時的北上，行駛南港至台中間之區間列車，均配置8節自由座車廂（1~3車及8~12車）。

高鐵公司說，自由座旅客到站後，可透過車站內的旅客資訊系統，查詢各車次自由座車廂配置資訊，並配合站務員引導，依序乘車。各站加派人力，協助旅客順利返鄉。

選舉疏運期間，高鐵公司表示，仍維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」、「校外教學」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解各項最新優惠。