3縣市濃霧特報 明起鋒面+冷氣團轉濕冷
中央氣象署發布濃霧特報，今晨中部以北地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，雲林、嘉義及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，苗栗及台中能見度亦較低。
中央氣象署說，今天各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，早晚天氣仍涼，西半部日夜溫差大，僅東半部地區有零星短暫雨；晚起鋒面接近，北部、東北部地區及馬祖將轉為有局部短暫雨。
明天鋒面通過及大陸冷氣團南下，氣溫下降，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；桃園以北及東北部地區有短暫雨，北部、東部、東南部地區、中南部山區及馬祖、金門有局部短暫雨，中南部地區及澎湖亦有零星短暫雨。
今天清晨中部以北地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；今晚至明晨臺中以北、東北部沿海空曠地區及馬祖、金門將有8至9級強陣風。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言