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3縣市濃霧特報 明起鋒面+冷氣團轉濕冷

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周末風大轉濕冷。圖／取自中央氣象署網站
周末風大轉濕冷。圖／取自中央氣象署網站

中央氣象署發布濃霧特報，今晨中部以北地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，雲林、嘉義及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，苗栗及台中能見度亦較低。

中央氣象署說，今天各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，早晚天氣仍涼，西半部日夜溫差大，僅東半部地區有零星短暫雨；晚起鋒面接近，北部、東北部地區及馬祖將轉為有局部短暫雨。

明天鋒面通過及大陸冷氣團南下，氣溫下降，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；桃園以北及東北部地區有短暫雨，北部、東部、東南部地區、中南部山區及馬祖、金門有局部短暫雨，中南部地區及澎湖亦有零星短暫雨。

今天清晨中部以北地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；今晚至明晨臺中以北、東北部沿海空曠地區及馬祖、金門將有8至9級強陣風。

今天各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，早晚天氣仍涼，西半部日夜溫差大。本報資料照片
今天各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，早晚天氣仍涼，西半部日夜溫差大。本報資料照片

馬祖 金門

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