3縣市濃霧特報 明起鋒面+冷氣團轉濕冷

中央氣象署發布濃霧特報，今晨中部以北地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，雲林、嘉義及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，苗栗及台中能見度亦較低。

中央氣象署說，今天各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，早晚天氣仍涼，西半部日夜溫差大，僅東半部地區有零星短暫雨；晚起鋒面接近，北部、東北部地區及馬祖將轉為有局部短暫雨。

明天鋒面通過及大陸冷氣團南下，氣溫下降，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；桃園以北及東北部地區有短暫雨，北部、東部、東南部地區、中南部山區及馬祖、金門有局部短暫雨，中南部地區及澎湖亦有零星短暫雨。