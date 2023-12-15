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今各地晴暖上看32度 明起冷氣團襲台、愈晚愈濕冷

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今各地晴暖上看32度 明起冷氣團襲台、愈晚愈濕冷

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下周二傍起至周五另一股規模更大、影響更久，但強度略微調弱的冷空氣抵達，最新模擬仍有強烈大陸冷氣團的強度，是否會調整成入冬第一波寒流應密切觀察。本報資料照片
下周二傍起至周五另一股規模更大、影響更久，但強度略微調弱的冷空氣抵達，最新模擬仍有強烈大陸冷氣團的強度，是否會調整成入冬第一波寒流應密切觀察。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有飄零星小雨的機率，白天暖熱如夏，早晚涼。北部17至31度，中部17至31度，南部18至32度、東部15至31度。

吳德榮表示，明天起入冬以來最強的極地大陸（cP）氣團向東南東移動，冷空氣主要侵襲華中以北及日韓，其邊緣仍為台灣帶來明顯影響。

他說，明天北部、東半部有局部雨，中部山區偶有局部短暫雨的機率，北台灣氣溫驟降、愈晚愈濕冷，中南部氣溫亦下降轉冷。周日北台灣濕冷，中南部白天涼、早晚冷；應注意保暖

吳德榮表示，各國模式如歐（ECMWF）、美（GFS）、日（JMA）模擬都有大陸冷氣團的強度，並有強烈大陸冷氣團的機率；周六晚、周日晨北台灣部分都會區的最低氣溫大約可降至12度左右，部分沿海及平地最低氣溫則可降至10度左右。

吳德榮表示，下周一白天至周二下午有短暫空檔，降雨暫歇、氣溫略升。下周二傍晚起至周五另一股規模更大、影響更久，但強度略微調弱的冷空氣抵達，最新模擬仍有強烈大陸冷氣團的強度，是否會調整成入冬第一波寒流應密切觀察。周六白天起冷空氣逐漸減弱。

冷氣團 吳德榮 保暖

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