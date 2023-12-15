大麻危害身體 專家籲宣導預防

嘉義中正大學防制藥物濫用教育中心昨天下午舉辦「大麻之身心與社會危害」座談會，針對大麻危害與預防等議題，專家學者各提看法；法務部保護司代理司長林嚞慧表示，大麻2級毒品，在台灣吸食是犯罪行為，大麻具成癮性，對大腦身體損害。

林嚞慧說，大麻在台灣屬第2級毒品，主要成分「大麻二酚」，和泰國娛樂性大麻「四氫大麻酚」不同，後者是台灣爭議討論是否開放合法化，倡議者呼聲最高部分，誤導青少年輕忽大麻成癮性及對身體危害。

中正犯防系特聘教授暨防制藥物濫用教育中心主任楊士隆表示，2021年聯合國統計，全球2.96億人口吸毒，平均每17人就有1人吸毒，大麻有2.19億施用者，占全球成年人口4.3％。台灣高檢署統計大麻查獲量4年增加8倍，僅5個國家娛樂用大麻合法，對大麻是否除罪化，仍待更多實證研究觀察，政府應審慎面對。

刑事警察局預防科研究員林標油說，台灣大麻走私占48%，進口以美國大宗，國人使用年齡24至29歲最多，高中以上占90%，以服務業及住國外、白領階級及藝術工作者占多數，使用居家環境較高。教育部學務特教司指出，1至4月台灣學生藥物濫用前5名為K他命、大麻、混合型、安非他命及彩虹菸，大麻第2，學生使用逐年增加；中山醫學大學公共衛生學系教授兼系主任楊浩然表示，大麻青少年盛行，吸食後果宣導及認知不足，導致多數人使用無顧忌。