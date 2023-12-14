因應老老照顧時代 台大醫院研發自動煞車輪椅等3項專利

台灣人口高齡化，老老照顧時代已來臨，且國內雙薪家庭多，不少長者住院時無子女陪伴。台大醫院護理部觀察，高齡病人住院時常見被輪椅絆倒，家人倒尿袋時必須彎腰處理，以及本籍、外籍看護不知如何裝設導尿管等問題。根據上述，由護理師及醫院復健部、醫工部等部門合作，研發出「創新輪椅」、「易利鉤」、「高擬真兩性導尿管教育」3項取得專利的發明。

台大醫院護理長林美蓉表示，雖有醫院傳送人員協助，但因住院病人年齡愈來愈大，離開床位後必須盡早坐下，在無人扶住輪椅，且傳統輪椅無煞車的情況下，容易因此摔傷跌倒；病人起身時，則容易忘記翻起輪椅腳踏板而遭絆倒。台大醫院研發團隊研發的「創新輪椅—防跌抗摔有一套」兼具自動煞車、踏板自動收合功能，目前已於全院1200台輪椅裝上，至今未在發生因踏板未翻起而絆倒事件。

台大醫院護理督導高秀娥也是台大護理部創新育成負責人。她表示，醫院護理人員利用下班時間進行研究，並參與創新研發課程，學習相關概念，研發過程耗時至少一年才完成。以踏板翻折功能為例，看似單純，但翻折速度不能太快、力道不能太大，否則恐會傷及病人，光是測試不同鬆緊度的彈簧，就花了不少時間。

「創新輪椅—防跌抗摔有一套」：https://youtu.be/K4o0jaTyae0?si=i9pPmQx7cu1WFcF2

台大醫院護理師亦於照護過程中發現點滴架、引流袋掛鉤有諸多不便之處。台大醫院護理師鄧秋蓮表示，點滴架的掛勾數量不足，有時床邊空間被儀器佔滿，護理師在掛點滴時面臨困難；引流袋掛鈎位置過低，增加照顧者倒尿困難度及尿袋觸地感染的風險；活動點滴架的萬向輪邊推邊轉，尿袋亦隨著纏繞，使管路長度變短，造成病友行走不易、跌倒與管路拉扯風險。

護理師結合醫學工程師共同研發「360度旋轉高度調控掛鈎」，創意發想來自「360度旋轉衣架」，讓掛鈎變成能360度旋轉、上下調整高度等，解決管線纏繞的問題，提升病人移動時的安全，也幫助高齡照顧者減輕負擔。除可用於臨床外，此項發明亦可用於居家照護，或用於掛置廚房用具等生活用途。

「順暢滴掛助手Easy Go」：https://www.youtube.com/watch?v=qO3e-U3U48E

不少住院病人有裝設導尿管、導流管的需求。高秀娥表示，導尿雖然常見但充滿風險，若操作不慎恐倒置感染、出血、尿道損傷等併發症。台大醫院跨部門團隊研發的一項「高擬真導尿模具」，其大小較傳統教具小，便於攜帶或在醫院以外的場域使用，搭載包含印尼語等不同語言，能夠幫助病人主要照顧者學習導尿技術以及沖洗陰部。

該模具採3D列印技術印製，且能以磁吸方式替換兩性泌尿器官，搭載語音警示功能，有效避免操作中的差錯。模具更引入球窩關節，模擬髖關節的開合動作，使其更貼近真實人體結構，亦提供QR code連結技術網站，提供完整的操作指引。