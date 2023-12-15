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環境部加速綠能 學者籲提高目標

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
環境部長薛富盛。 記者林伯東／攝影
環境部長薛富盛。 記者林伯東／攝影

COP28決議轉型脫離化石燃料，各國要在二○三○年前，將再生能源裝置容量提高至目前的三倍、能源效率改善速率提高至兩倍。環境部長薛富盛表示，我國已公布二○五○淨零目標及十二項關鍵戰略，將持續提升我國低碳能源占比、加速再生能源布建。但環團指出，政府仍有許多基礎工作要做；學者則建議應加嚴二○三○年減碳目標。

立法院衛環委員會昨邀請環境部長薛富盛就「第廿八屆聯合國氣候變遷大會（COP28）返國報告與後續因應情形」進行專題報告，並備質詢。

薛富盛表示，針對這次COP28決議，我國也積極採取溫室氣體減緩及調適各項行動，將持續提升我國低碳能源占比、加速再生能源布建、逐步消減化石能源使用，並推展風光電、氫能、前瞻能源、電力系統與除能、節能、碳捕捉利用及封存等能源。

經濟部表示，根據我國再生能源規畫，確定可達成裝置容量提高兩倍目標，能源效率部分，去年改善百分之四點二，今年有機會超過百分之六。

環境權保障基金會研究員林彥廷說，政府仍有許多基礎工作要做，如經濟部研擬「再生能源用地白皮書」應盡速公布，讓大眾知道哪裡可設置再生能源設施。此外，地熱、水力也為再生能源選項之一，政府雖推動風光電力，但其利害關係人的溝通還需努力，建議風力發電應設漁業聯絡人，以表達漁民聲音。

台大氣候變遷與永續發展國際學位學程兼任助理教授趙家緯表示，台灣應朝向二○三○年減碳目標加嚴，從目前的減碳百分之廿四正負一個百分比，提高至百分之四十、納入二○三五年減碳目標程序，並盡速明定能源效率進步率的政策目標。

再生能源 減碳 COP28

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