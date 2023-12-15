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彰醫發現 新冠疫後語言、情緒遲緩兒增加

聯合報／ 記者簡慧珍游振昇／連線報導
疫情期間戴口罩、互動減少，專家發現，兒童語言、情緒發展遲緩的比率提高。記者簡慧珍／攝影
疫情期間戴口罩、互動減少，專家發現，兒童語言、情緒發展遲緩的比率提高。記者簡慧珍／攝影

「新冠」後遺症浮現，衛福部彰化醫院兒童發展評估中心發現，今年診治的兒童中，與去年相較，語言發展遲緩從70%提高到80%，情緒發展遲緩從64%上升到70%，研判與疫情戴口罩、減少外出互動有關。大甲李綜合醫院發現，原本血糖控制得宜的糖尿病患者，罹患新冠肺炎後血糖飆高，推測為新冠後遺症。

彰化醫院精神科主任梁孫源表示，兒童成長需要學習、互動、模仿，疫情期間因戴口罩，看不到嘴型，減少社交和互動，語言、情緒及動作發展刺激不足，導致疫後遲緩兒人數上升。

彰化醫院兒童發展評估中心統計，今年評估身心發展的兒童，口語對話能力不佳、腔調奇怪等語言遲緩比率增加，人際互動不佳、無法處理情緒等情緒遲緩變多。

語言治療師張艾琪表示，透過遊戲可觀察幼童說的句子長短、表達能力是否符合年紀。物理治療師蘇飛宇說，從幼童丟球、單腳站立等平衡遊戲，可觀察粗大動作的協調及運作能力。職能治療師林俞任說，可觀察孩童操作剪刀的動作，還有孩童對顏色的認知和空間的概念等，若有異狀可進一步找專家評估。

台中大甲李綜合醫院新陳代謝科醫師陳昱瑋說，有糖尿病患者長期吃藥控制，病情穩定，罹患新冠肺炎後，血糖大失控，飯後血糖飆升4倍，改用胰島素治療，才逐漸恢復正常值；美國糖尿病研究調查指出，患者染疫後，3到6個月有血糖飆高、控制不佳情形。

語言 情緒 新冠肺炎

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