台大急診護理師拍片 「心音交響」重現救回性命的感動

護理工作高壓、低薪，近期台灣傳出護理人員離職潮，為讓社會大眾一窺急診護理師工作日常，傳遞「護病共好」的正能量，台大醫院急診護理團隊近期親自拍攝並剪輯「心音交響」影片。台大醫院護理督導長暨急診醫學部副主任楊蓓菁表示，片名發想自護理團隊為失去呼吸心跳的患者急救後，再次聽見「心音」的感動瞬間。

台大醫院急診室，有一處直通重症搶救室的側門。楊蓓菁表示，每天都有無數患者從該扇門中被推進醫院搶救，聽著心音「從無到有」對護理師而言再尋常不過，但每次聽到心音恢復時，仍會感受到救回病人性命的喜悅。

該影片分為上下二篇章。第一篇為情境劇，由護理師擔任演員，呈現醫院急診室日常搶救過程，故事描述一位OHCA（到院前心跳停止）的病人被救護車送到急診部搶救，女兒呼喊著父親，在重症急救區內，專業的急診護理師，分秒必爭進行壓胸，檢查心率、電擊等處置，成功搶救了病人生命。

第二部分則是訪談內容，從病人、家屬、護理師等不同視角，讓觀眾了解護理人員與家屬、病人之間的互動。楊蓓菁笑稱，自己印象最深的段落，是拍攝者詢問病人，護理師在他們心中是什麼形象，有位病人提到，護理師就像武俠劇「神鵰俠侶」中的角色「黃蓉」，個性有些古靈精怪，卻能流暢處理來自四面八方，有各式不同需求的患者。