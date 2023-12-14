快訊

金飯碗！這家銀行明年全員加薪7.5% 生四胎補助37.5萬

陸男歸化我國涉反滲透法 被搜到證物「台辦考評通知」辯不知情

近-6℃寒冷夜晚北京地鐵車廂「斷成兩半」 已逾30人受傷

台大急診護理師拍片 「心音交響」重現救回性命的感動

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院護理督導長暨急診醫學部副主任楊蓓菁與團隊在台大醫院急診室重症急救區前合影。記者林琮恩／攝影
台大醫院護理督導長暨急診醫學部副主任楊蓓菁與團隊在台大醫院急診室重症急救區前合影。記者林琮恩／攝影

護理工作高壓、低薪，近期台灣傳出護理人員離職潮，為讓社會大眾一窺急診護理師工作日常，傳遞「護病共好」的正能量，台大醫院急診護理團隊近期親自拍攝並剪輯「心音交響」影片。台大醫院護理督導長暨急診醫學部副主任楊蓓菁表示，片名發想自護理團隊為失去呼吸心跳的患者急救後，再次聽見「心音」的感動瞬間。

台大醫院急診室，有一處直通重症搶救室的側門。楊蓓菁表示，每天都有無數患者從該扇門中被推進醫院搶救，聽著心音「從無到有」對護理師而言再尋常不過，但每次聽到心音恢復時，仍會感受到救回病人性命的喜悅。

該影片分為上下二篇章。第一篇為情境劇，由護理師擔任演員，呈現醫院急診室日常搶救過程，故事描述一位OHCA（到院前心跳停止）的病人被救護車送到急診部搶救，女兒呼喊著父親，在重症急救區內，專業的急診護理師，分秒必爭進行壓胸，檢查心率、電擊等處置，成功搶救了病人生命。

第二部分則是訪談內容，從病人、家屬、護理師等不同視角，讓觀眾了解護理人員與家屬、病人之間的互動。楊蓓菁笑稱，自己印象最深的段落，是拍攝者詢問病人，護理師在他們心中是什麼形象，有位病人提到，護理師就像武俠劇「神鵰俠侶」中的角色「黃蓉」，個性有些古靈精怪，卻能流暢處理來自四面八方，有各式不同需求的患者。

在各大醫院護師缺工頻傳的環境下，台大醫院急診醫學部護理師目前並無缺額。楊蓓菁說，除了呈現病人與護理師共同對抗疾病的溫馨過程，以及與病人家屬間相互支持、感恩的精神，也希望透過本影片傳遞急診護理師個工作價值與使命，藉此凝聚團隊力量，讓留在前線的護理師，以自身工作為榮。

「心音交響」影片呈現急診室搶救患者的情形。圖／台大醫院提供
「心音交響」影片呈現急診室搶救患者的情形。圖／台大醫院提供

護理師 台大醫院

延伸閱讀

「守護護理」才能守護人類健康 大林慈濟籲重視護理專業

高雄護理師這巧思讓病人「聽話」 名醫讚：佩服得五體投地

小夜護理師天亮才下班「管理層要求接新病人」 她嘆：年後恐有一波離職潮

彰化男子掌摑護理師又出言恐嚇 遭檢方起訴

相關新聞

冷氣團接力報到！首波周六連凍3天 下周迎寒流「這日」最冷下探10度

未來一周，兩波冷氣團報到，中央氣象署今天指出，首波落在周六至下周一，下周日最冷，北部下探12度；下周二起迎第二波冷氣團，...

大樂透感恩加碼最後一趴 總獎金3600萬元分錢規則出爐

台彩感恩加碼活動最後倒數，大樂透加開100組200萬元獎項截至12月12日止，已送出82組，明（15）日將是大樂透感恩加...

施工電纜釀國道死傷 高公局：擴大台電施工需申請範圍

台電承包商2日在國道三號苗栗通霄路段附近施工，因工作人員施作疏失，導致電纜線掉落在國道釀1死4傷。因施工相關申請計畫書尚...

中華郵政年終最高4.4個月 明年元旦起全體員工再調薪4%

中華郵政比照軍公教人員明年元旦起調升4％薪資，中華郵政公司董事長吳宏謀今透露，今年年終獎金（考績及績效獎金）依照慣例也維...

台大急診護理師拍片 「心音交響」重現救回性命的感動

護理工作高壓、低薪，近期台灣傳出護理人員離職潮，為讓社會大眾一窺急診護理師工作日常，傳遞「護病共好」的正能量，台大醫院急...

手指痠麻、打字卡卡？罹這病未治療 關節半年內恐遭蝕

因工作需求，60多歲陳小姐需長時間打字、緊盯電腦螢幕，去年年初發現手指、腕與肘等關節開始出現腫脹疼痛等症狀，伴隨手指痠麻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。