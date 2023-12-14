「守護護理」才能守護人類健康 大林慈濟籲重視護理專業

受疫情影響，世界各地護理臨床照護人力短缺，也導致病人照護權益受損。據統計，台灣在2023年護理臨床執業為18.6萬人，預估2030年需求量從24.1增加到26萬人，如何培育護理人員，並願意留任，已成重要議題。為此，嘉義大林慈濟醫院護理部拍攝「後疫情時代 新時代護理專業及價值展現」短片，讓社會大眾看見護理人員對於社會的貢獻。

為何疫情後，護理人力短缺更為嚴重呢？大林慈濟醫院護理部團隊分析出5大原因：

在後疫情時代台灣，醫療機構開始採用AI大數據、導入智能系統，成立智慧醫院，藉此減輕護理師照護負荷。2021年世界衛生組織公告「2021-2025護理與助產服務全球策略方向」，其中提到各國投資於護理教育新增應每年8%費用，以充實護理人力。

為了響應聯合國永續發展目標(sustainable development goals, SDGs)17項目標，大林慈濟醫院護理團隊在醫院落實環保減碳，極力推展及落實醫療廢棄物的垃圾分類，提倡及身體力行於環保碗筷或茶杯重複使用、避免吸管及塑膠袋使用。

為了喚起更多人重視護理、尊重護理的專業，大林慈濟醫院護理團隊表示，護理人員需國人認同、支持，唯有「守護護理，投資護理」，才能守護人類健康。