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健康主題館／起床噴嚏打不停 5招告別鼻子氣象台

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄報導
按摩鼻翼兩側迎香穴，有助於鼻子暢通。本報資料照片
按摩鼻翼兩側迎香穴，有助於鼻子暢通。本報資料照片

● 鼻過敏症狀：鼻塞、噴嚏、流鼻水、鼻子及眼睛癢

● 過敏體質者首重保暖，起床前先在被窩裡動一動

● 平常按摩迎香穴緩解鼻過敏

天氣變冷，東北季風來襲時，許多人的鼻子就像氣象台，一起床就猛打噴嚏，打到頭昏眼花，鼻涕眼淚直流，直到中午才會慢慢停止。

高雄市立聯合醫院中醫科主任戴滋慧建議，有過敏體質的人要注意保暖，早晨起床前，先在被窩裡動一動，起身後先穿好衣服，然後喝一杯溫熱開水，之後將雙手摩擦生熱後，在鼻翼周圍按摩20下，長期下來，可以大幅緩解過敏性鼻炎症狀。

鼻過敏主因接觸到過敏原

戴滋慧表示，這些鼻過敏的症狀，主要是接觸到過敏原，常見如塵蟎、黴菌孢子、花粉等，容易刺激人體產生免疫反應；其次是自律神經功能異常，引發副交感神經的反射，造成血管通透性增加，引起鼻子過敏，例如突來的冷空氣、溫差變化，情緒改變、異常氣味等。

鼻過敏的患者，常見鼻塞、噴嚏、流鼻水、鼻子癢、眼睛癢等症狀，嚴重時還會頭暈、注意力不集中、記憶力減退和無法安穩入睡，不但妨礙工作和課業，可能還會影響情緒，且鼻腔反覆發炎會增加呼吸道病菌感染的機率。

戴滋慧說，近日因免疫負債關係多種病毒齊發，攻陷校園，家戶接觸可能間接危及家中長輩，此時更要保護好呼吸道，避免鼻過敏發作，阻絕病菌於人體之外。

早晨飲用溫熱「防敏茶飲」

中醫稱過敏性鼻炎為「鼻鼽（ㄑㄧㄡˊ）」，病因主要是「脾肺氣虛」，又因風寒濕邪侵襲，而使肺經受寒所致。戴滋慧表示，在保健上，可透過每日早晨飲用溫熱的「防敏茶飲」，包括黃耆、白朮、防風、甘草、紅棗、枸杞等中藥材煎煮而成，可調整過敏體質。

黃耆可以大補肺氣，抵抗過敏原的刺激；白朮可以健脾燥濕，止鼻水，增強腸胃免疫功能；防風具溫散風邪作用，可提升人體抗菌能力；枸杞、紅棗可補益肝腎，穩定自律神經，幫助呼吸道抵抗溫差變化。戴滋慧建議，可使用高壓煎煮鍋熬煮成即飲藥液，平日只要冷藏保存，起床後溫熱即可飲用。

中醫防敏茶飲使用高壓煎煮鍋熬煮成即飲包，隔水加熱後即可飲用。圖／高雄市立聯合醫院提供
中醫防敏茶飲使用高壓煎煮鍋熬煮成即飲包，隔水加熱後即可飲用。圖／高雄市立聯合醫院提供

過敏性鼻炎患者生活保養5撇步

1 作息要注意保暖，早晨起床前先在被窩裡動一動。起床後穿好衣服先喝杯溫熱開水，也可戴口罩保暖，隔離過敏原。

2 平常可按摩「迎香穴」來保持鼻子通暢，方法是將雙手摩擦發熱後，在鼻翼周圍按摩20下。

3 少喝生冷飲料或吃涼性蔬果，如椰子、西瓜、白菜、白蘿蔔等。

4 定期清潔窗簾和換洗寢具，可使用抗過敏防蟎床組，每兩周清洗一次。

5 可搭配使用除濕機或空氣清淨機，將濕度控制在55%-65%，防止黴菌滋生及塵蟎繁殖。 

保暖 按摩 過敏原

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