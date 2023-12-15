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健康你我他／照顧百歲老媽 師姐無微不至

聯合報／ 文／林琛（北市內湖）
感恩師姐協助，我才能喘息。圖／林琛提供
感恩師姐協助，我才能喘息。圖／林琛提供

每次師姐道別時，101歲老媽總說：「謝謝師姐，明天再來幫忙。」同時從座椅站起，彼此揮手。

2021年初，沒有三高的老媽骨質疏鬆嚴重，駝背又喘，隨時會跌倒，陪伴需求勝過醫藥。我向長照2.0提出照顧申請，首次居服員來服務時，老媽不安的問「誰介紹的」，我回答是政府派來的，且居服員是佛教徒，受過菩薩戒的老媽喜出望外，很親切地順口叫聲「師姐」。

師姐的服務，從身體清潔、如厠後冲洗、備餐等從未遺漏，她善於安排時間，同時能做許多事。老媽兩腳大拇趾有灰指甲，趾甲增生約1公分，碰觸即痛，皮膚科醫師不忍心處理，三年來只穿前空的拖鞋，師姐得我應允後，利用泡腳時，一絲絲的修剪，半年前恢復正常，老媽開始穿鞋，歡欣合十致敬。

兩年來，師姐發揮了愛心細心相伴，是家中的瑰寶。師姐常陪伴老媽談天說地，讓她高興得大笑。老媽有重聽、幻聽，某次電話鈴聲響，她手指電話告訴師姐：「有隻鳥關在盒子叫，真可憐，放它出來，給它餅乾。」師姐立即輕聲問她：「妳喜歡鳥，養過鳥？」多麼靈巧的溝通。師姐還會上有關失智症的講習，精進自己，老媽受益無窮。

師姐今年65歲，我剛滿80歲，以老媽的侍者自居。感恩師姐協助，我才能喘息，有活力做好我的角色。祈請上天垂愛，讓我們的善緣既深又長。

居服員 失智症 醫師

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