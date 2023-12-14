臺灣最具國際知名度的陶藝家之一，黃玉英，本週12月13日將在台北市日式美寓古蹟展覽空間─美東院，展開個人的陶藝作品個展。這位1970年生於嘉義的陶藝家，在農村環境成長中培養了對泥土和大自然的熱愛。進入大學後，真正踏入了陶藝的世界，在師大工藝系學習期間，師承於台灣陶藝的傳奇先鋒吳讓農教授，奠定了堅實的陶藝基礎，成為一位專業的陶藝家。

黃玉英初入陶界即以獨特的摩登燻燒作品備受矚目，1995年以燻燒作品「迴」獲得台北市立美術館永久典藏，奠定了她在陶藝領域的地位。從燻燒技法起家的她，更積極拓展陶藝的多元面向，創作出一系列廣受好評的作品，包括以法國普羅旺斯薰衣草田為靈感的「薰衣草花田」結晶釉色，極具前衛現代感的「海洋世界」系列，以及振興再創新已失傳技法的「木葉天目」作品。這些作品不僅屢獲陶藝大獎，在國內外展出邀約不斷，作品被典藏於美國當代陶藝博物館、日本常滑陶藝協會、中國大陸、愛爾蘭、愛沙尼亞、立陶宛等地。2014 年更以海洋世界作品「海闊任魚躍」受邀至法國巴黎羅浮宮博物館展出。

此次陶瓷個展為全系列作品盛會，藉由這次展覽將呈現黃玉英從出道以來所有系列的陶藝作品，包括燻燒系列、海洋世界系列、薰衣草系列、彩色絞胎系列、木葉天目系列以及最新湛藍釉色系列。觀眾將有機會一窺陶藝家多年來的藝術成長與演變。展覽分為兩個展廳，其中一個設有茶空間，主要展示茶器類和生活陶，呈現陶藝在生活中的美好融合。另一個展廳以創作為主，將陳列最豐富的創作系列，為觀眾帶來多樣化的陶藝驚豔。

精心準備的開幕茶會，將於 12月17日(日)下午3:00開始，藝術家將與觀眾分享她的藝術心路歷程和對陶藝的獨特見解，並親自解說部分展品。歡迎藝術愛好者和對陶藝充滿好奇心的朋友們蒞臨參與，一同沉浸享受這場陶藝盛宴。

展覽資訊:

藝術家： 黃玉英

展覽時間： 12月13日-2024年1月21日

開幕茶會： 12月17日(日)下午3:00

藝廊地點： 台北市中正區牯嶺街60巷4號

開放時間： 週二至週日10:00-18:00 週一定休

參觀方式： 預約制，請致電02-2550-1275或透過臉書粉專私訊預約

交通方式： 捷運古亭站8號出口步行5~10分鐘

擁抱泥土的藝術之旅-陶藝家黃玉英陶瓷個展。