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逾9成青年喊醫療支出壓力山大 盼政府帶頭增健康投資

聯合報／ 記者賴昀岫林琮恩／台北即時報導
藍綠白三大政黨代表今同台，針對健康投資達成共識。記者邱德祥／攝影
藍綠白三大政黨代表今同台，針對健康投資達成共識。記者邱德祥／攝影

一項針對健康投資認知與現況調查，目前家庭醫療保健年支出將近18.5萬元，占平均薪資3成，超過9成的年輕人表示，醫療支出為生活帶來沉重壓力，期盼政府帶頭增加健康投資。各界團體代表也呼籲，台灣經常性醫療保健支出，應達國內生產毛額GDP約6%，政府也應帶頭增加健康投資，使醫療與國際充分接軌。

Dcard與大社會民調的合作調查顯示，超過9成的年輕人對於未來的沉重醫療照顧負擔感到焦慮，目前家庭醫療保健年支出將近18.5萬元，佔平均薪資高達3成，9成年輕人表示台灣經常性醫療保健支出，僅占國內生產毛額GDP約6%，顯著低於OECD國家平均8.8%，政府應帶頭增加健康投資。

民眾黨副總統候選人、立委立委吳欣盈、國民黨不分區立委被提名人蘇清泉、民進黨立委吳玉琴等，三大政黨代表今同台，針對健康投資達成共識。

吳玉琴表示，期望打造「健康台灣」，在推動的同時，相關健康產業也能蓬勃發展，成為下一個「護國神山」產業；蘇清泉則承諾，若由國民黨執政，將會在任內逐年提高，台灣醫療保健支出的GDP占比至8％，改善現在「缺人、缺藥、缺投資」；吳欣盈則指出，政府應帶頭投資健康、改革健保，設保障點值下限、推動數位醫療，強化資源效率。

中華民國開發性製藥研究協會理事長勝間英仁說，如無法增加醫療支出，台灣可能在臨床試驗上跟國際脫軌、難以蒐集到重要研究數據，應該逐步把醫療支出，加到國內生產毛額ＧＤＰ的8%，更希望能達到「超韓趕日」的11%，作為藥廠代表，承諾會將臨床上有意義的議題、藥品或療法持續帶到台灣。

健保點值方面，台灣醫務管理學會理事長洪子仁提到，肯定政府日前提出將健保點值補充至0.9，也希望能常軌化，若無法做到1點1元，起碼能夠先維持至0.95，不足額就啟動補入機制。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟則說，不論哪一個政黨當選，都希望上任後趕快落實癌症藥品基金，目前已有2黨將癌症基金納入政見，包括基金架構，是否需要專法訂定、時程要明確訂出來。

民眾黨副總統候選人、立委吳欣盈說，政府應帶頭投資健康、改革健保制度。記者邱德祥／攝影
民眾黨副總統候選人、立委吳欣盈說，政府應帶頭投資健康、改革健保制度。記者邱德祥／攝影
蘇清泉喊出，藍營執政能改善現在「缺人、缺藥、缺投資」的情況。記者邱德祥／攝影
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吳玉琴說，希望健康產業成為下一個「護國神山」。記者邱德祥／攝影
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健保 癌症 Dcard 吳玉琴 蘇清泉 吳欣盈

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