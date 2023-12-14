逾9成青年喊醫療支出壓力山大 盼政府帶頭增健康投資
一項針對健康投資認知與現況調查，目前家庭醫療保健年支出將近18.5萬元，占平均薪資3成，超過9成的年輕人表示，醫療支出為生活帶來沉重壓力，期盼政府帶頭增加健康投資。各界團體代表也呼籲，台灣經常性醫療保健支出，應達國內生產毛額GDP約6%，政府也應帶頭增加健康投資，使醫療與國際充分接軌。
Dcard與大社會民調的合作調查顯示，超過9成的年輕人對於未來的沉重醫療照顧負擔感到焦慮，目前家庭醫療保健年支出將近18.5萬元，佔平均薪資高達3成，9成年輕人表示台灣經常性醫療保健支出，僅占國內生產毛額GDP約6%，顯著低於OECD國家平均8.8%，政府應帶頭增加健康投資。
民眾黨副總統候選人、立委立委吳欣盈、國民黨不分區立委被提名人蘇清泉、民進黨立委吳玉琴等，三大政黨代表今同台，針對健康投資達成共識。
吳玉琴表示，期望打造「健康台灣」，在推動的同時，相關健康產業也能蓬勃發展，成為下一個「護國神山」產業；蘇清泉則承諾，若由國民黨執政，將會在任內逐年提高，台灣醫療保健支出的GDP占比至8％，改善現在「缺人、缺藥、缺投資」；吳欣盈則指出，政府應帶頭投資健康、改革健保，設保障點值下限、推動數位醫療，強化資源效率。
中華民國開發性製藥研究協會理事長勝間英仁說，如無法增加醫療支出，台灣可能在臨床試驗上跟國際脫軌、難以蒐集到重要研究數據，應該逐步把醫療支出，加到國內生產毛額ＧＤＰ的8%，更希望能達到「超韓趕日」的11%，作為藥廠代表，承諾會將臨床上有意義的議題、藥品或療法持續帶到台灣。
健保點值方面，台灣醫務管理學會理事長洪子仁提到，肯定政府日前提出將健保點值補充至0.9，也希望能常軌化，若無法做到1點1元，起碼能夠先維持至0.95，不足額就啟動補入機制。
台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟則說，不論哪一個政黨當選，都希望上任後趕快落實癌症藥品基金，目前已有2黨將癌症基金納入政見，包括基金架構，是否需要專法訂定、時程要明確訂出來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言