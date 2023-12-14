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打敗清境！「這農場」是台灣人最愛 1年狂吸226萬遊客

聯合新聞網／ 綜合報導
據交通部觀光署資料統計，桃園的「觀音蓮花園休閒農業區」在去年（2022）累積超過226萬觀光人次，打敗南投清境農場。圖／擷自「觀音區蓮花園休閒農業區」臉書專頁
據交通部觀光署資料統計，桃園的「觀音蓮花園休閒農業區」在去年（2022）累積超過226萬觀光人次，打敗南投清境農場。圖／擷自「觀音區蓮花園休閒農業區」臉書專頁

不少台灣民眾喜歡在假日時，與親朋好友到休閒農場走走、散心。據交通部觀光署資料統計，最受台灣人歡迎的農場竟不是知名的南投清境農場，而是桃園的「觀音蓮花園休閒農業區」，截至今年9月，已累積超過187萬的參觀人次。

根據觀光署統計資料顯示，去年（2022）在台灣休閒農場的類別中，最受遊客歡迎的是位於桃園的「觀音蓮花園休閒農業區」，累積超過226萬人次。第二名則是南投清境農場，觀光人次超過84萬；第三名為台中武陵農場，去年共超過47萬觀光人次。

另外，截至今年9月，觀音蓮花園休閒農業區更已累積超過187萬的參觀人次，遠超第二名的桃園大溪月眉休閒農業區，其觀光人次約149萬，而清境農場以累積62萬觀光人次位居第三。其中，大溪月眉休閒農業區在去年尚未被選進觀光署景點，今年首次入列即奪得第二名。

據觀音蓮花園休閒農業區官網表示，桃園蓮花季在連續辦理17年的基礎下，已逐漸打響「北觀音、南白河」的知名度，朵朵鮮艷蓮花在園區內處處綻開。此外，園區推動自然、友善及無毒農法，並致力輔導傳統農場將核心特色與休閒旅遊結合，遊客們可在園區內親自動手體驗，享受田園樂趣。

清境農場 桃園 觀光景點

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