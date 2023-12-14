快訊

央行利率連三凍！楊金龍認了「通膨情況特殊」：2024上半年應無降息機會

美知名亞裔喜劇演員度假驚傳身亡 疑找女網友約會遭綁架撕票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冷氣團接力報到！首波周六連凍3天 下周迎寒流「這日」最冷下探10度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
未來一周，兩波冷氣團報到，中央氣象署指出，首波落在周六至下周一，周日最冷，北部下探12度；下周二起迎第二波冷氣團，該波達強烈大陸冷氣團等級，周四最冷。記者林澔一／攝影
未來一周，兩波冷氣團報到，中央氣象署指出，首波落在周六至下周一，周日最冷，北部下探12度；下周二起迎第二波冷氣團，該波達強烈大陸冷氣團等級，周四最冷。記者林澔一／攝影

未來一周，兩波冷氣團報到，中央氣象署今天指出，首波落在周六至下周一，下周日最冷，北部下探12度；下周二起迎第二波冷氣團，該波達強烈大陸冷氣團等級，下周四最冷，北部低溫近「寒流」等級，台北預估10.6度、空曠地區可能達10度。另外，周末全台3500公尺以上高山，以及北部、東北部2500公尺以上高山於下周三，均有機會降雪。

中央氣象署預報員陳伊秀表示，明天東半部地區零星雨，其他地區多雲到晴。未來一周，兩波冷氣團報到，首波在周六清晨開始影響，周六白天北台灣近20度，溫度一路降愈晚愈冷，入夜接近14至15度，下周日整天最冷，約13至14度，清晨12至13度，持續至下周一清晨，北部12至14度、其他地區14至17度。

她說，南台灣周六高溫26度、周日22至23度 ；中部、花東周六21度，周日17至19度。

陳伊秀表示，周六至下周一，水氣稍多，鋒面通過，北部、東半部地區及中南部山區周末局部雨，平地有零星雨。下周一降雨趨緩，冷氣團減弱，東半部、大台北有雨；下周二後乾冷，北部、東半部局部雨。

陳伊秀指出，周末期間，水氣多，北部、東半部地區及中南部山區有雨，中南部平地零星雨。

下周二起，迎來第二波冷氣團，此波強度稍強，達強烈大陸冷氣團等級，最冷時間落在周四，北台灣低溫接近寒流等級，台北預估10.6度， 空曠地區有機會達10度，中部最冷11度、南部13至15度。

冷氣團 低溫 寒流

延伸閱讀

冷氣團將襲 北市消：冬令進補烹煮謹記人離火熄

大陸冷高壓「少見的高」 鄭明典：台灣會被掃到邊 將明顯降溫

冬天冷氣團來襲氣溫驟降！在室內的貓咪會冷得受不了嗎？獸醫來解答

今北台灣持續濕涼 下周這天3500公尺以上高山有望降雪

相關新聞

冷氣團接力報到！首波周六連凍3天 下周迎寒流「這日」最冷下探10度

未來一周，兩波冷氣團報到，中央氣象署今天指出，首波落在周六至下周一，下周日最冷，北部下探12度；下周二起迎第二波冷氣團，...

大樂透感恩加碼最後一趴 總獎金3600萬元分錢規則出爐

台彩感恩加碼活動最後倒數，大樂透加開100組200萬元獎項截至12月12日止，已送出82組，明（15）日將是大樂透感恩加...

施工電纜釀國道死傷 高公局：擴大台電施工需申請範圍

台電承包商2日在國道三號苗栗通霄路段附近施工，因工作人員施作疏失，導致電纜線掉落在國道釀1死4傷。因施工相關申請計畫書尚...

中華郵政年終最高4.4個月 明年元旦起全體員工再調薪4%

中華郵政比照軍公教人員明年元旦起調升4％薪資，中華郵政公司董事長吳宏謀今透露，今年年終獎金（考績及績效獎金）依照慣例也維...

彩券過往高額中獎者特徵統計 台彩曝「這嘴型」最幸運

台灣彩券今（2023）年為第4屆公益彩券發行最後一年，為感謝民眾支持，台彩首次讓「大樂透」加開100組200萬元，而明（15）日將是大樂透感恩加碼最後一期。此外，連槓6期的威力彩也將在今（14）晚開獎，頭獎獎金高達2億元。對此台彩在臉書專頁分享，「過往高額中獎者的特徵統計」吸引不少民眾關注。

比被閃電擊中機率還低！7旬婦眼牙子宮出血難止月餘 竟確診罕見癌症

73歲陳女士，35歲起眼睛粘膜、牙齦及子宮，出現不明原因出血，先後在眼科、牙科、婦產科就醫均找不出病因，服用藥物成效有限...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。