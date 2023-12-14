冷氣團接力報到！首波周六連凍3天 下周迎寒流「這日」最冷下探10度

未來一周，兩波冷氣團報到，中央氣象署今天指出，首波落在周六至下周一，下周日最冷，北部下探12度；下周二起迎第二波冷氣團，該波達強烈大陸冷氣團等級，下周四最冷，北部低溫近「寒流」等級，台北預估10.6度、空曠地區可能達10度。另外，周末全台3500公尺以上高山，以及北部、東北部2500公尺以上高山於下周三，均有機會降雪。

中央氣象署預報員陳伊秀表示，明天東半部地區零星雨，其他地區多雲到晴。未來一周，兩波冷氣團報到，首波在周六清晨開始影響，周六白天北台灣近20度，溫度一路降愈晚愈冷，入夜接近14至15度，下周日整天最冷，約13至14度，清晨12至13度，持續至下周一清晨，北部12至14度、其他地區14至17度。

她說，南台灣周六高溫26度、周日22至23度 ；中部、花東周六21度，周日17至19度。

陳伊秀表示，周六至下周一，水氣稍多，鋒面通過，北部、東半部地區及中南部山區周末局部雨，平地有零星雨。下周一降雨趨緩，冷氣團減弱，東半部、大台北有雨；下周二後乾冷，北部、東半部局部雨。

陳伊秀指出，周末期間，水氣多，北部、東半部地區及中南部山區有雨，中南部平地零星雨。

下周二起，迎來第二波冷氣團，此波強度稍強，達強烈大陸冷氣團等級，最冷時間落在周四，北台灣低溫接近寒流等級，台北預估10.6度， 空曠地區有機會達10度，中部最冷11度、南部13至15度。