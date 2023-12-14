空品惡化變「紅番薯」！高屏明AQI恐衝破155 這天才轉好

受到地形影響，今天西半部擴散條件不佳，高屏地區空氣品質尤其糟糕，根據環境部今下午3時監測結果顯示，高屏地區空品區顯示為橘色提醒等級。由於明天環境風場為偏東風，預估高屏地區空品將持續惡化「變成紅番薯」，空氣品質指標（AQI）恐衝破155，變成紅色警戒等級，環境部呼籲敏感族群減少戶外活動。

今天東北季風減弱，環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件轉差，汙染物稍易累積，截至今下午3時監測結果，高屏地區空品區多顯示為「橘色提醒」等級；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

環境部指出，根據今下午3時監測資料，預估明天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；清晨中部以北地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，西半部局部地區短時間可能達紅色警示等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

環境部表示，周六（16日）鋒面通過及大陸冷氣團南下，環境風場為偏北風，迎風面擴散條件轉佳，南部位於下風處，汙染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速增強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

下周日（17日）受大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，南部仍位於下風處，汙染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速增強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。