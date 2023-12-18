工作覺得心累？療癒系啤酒「雪山晶鑽」冷冽清澈的完美酒體與口感，下班後享受晚酌時光

文／ 雪山啤酒 提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／雪山啤酒 提供
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隨著現代生活節奏的加快，下班成了許多人盼望的時刻。在這忙碌的一天過後，有一種方式能夠令人獲得短暫的放鬆和療癒，那就是在家中舒適地品味一杯冰涼的啤酒。來自美國品牌「雪山啤酒」因其清爽口感而廣受喜愛，而今年推出全新「BUSCH PREMIUM 雪山晶鑽」，獨特-2.5°C冰晶釀造工藝成就冷冽清澈的完美酒體，撫慰辛苦工作後的上班族們。

圖／雪山啤酒 提供
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當一天的工作結束，回到舒適的家中，馬上從冰箱拿出一罐冰釀爽快的雪山晶鑽，便成為了紓壓的最佳選擇。雪山晶鑽除了保有招牌順口口感外，以 -2.5°C冰晶釀造工藝，將釀造溫度降至冰點以下，不僅過濾出原本酒液中的雜質，更能夠萃取出麥芽的純粹風味。這不只是下班後的一種獎勵，也是一種品味生活的方式。

無論是在廚房準備美味的晚餐，或者是坐在客廳裡分享著工作中的趣事，啤酒成為了家人朋友聚集情感和交流的載體，在晚酌時光中拉近了人與人之間的距離。

圖／雪山啤酒 提供
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雪山晶鑽特別選用Anheuser-Busch專屬酵母和香氣明顯的Herkules啤酒花，讓在豐富細膩的泡沫和卓越酒體中，微妙的麥芽和大米交織出完美比例，如同呈現工作與生活的平衡，勾勒出生活中的和諧美好。

若隔天還要上班不能跑酒吧，又想放鬆當一個開醺的人，不妨考慮前往離家最近的7-11抱個一手，回家體驗暢飲的愜意氛圍吧。
了解更多：https://www.ab-inbev.com.tw/Busch

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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