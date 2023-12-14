彩券過往高額中獎者特徵統計 台彩曝「這嘴型」最幸運

台灣彩券今年為第4屆公益彩券發行最後一年，為感謝民眾支持，台彩首次讓「大樂透」加開100組200萬元，而明（15）日將是大樂透感恩加碼最後一期。此外，連槓6期的威力彩也將在今（14）晚開獎，頭獎獎金高達2億元。對此台彩在臉書專頁分享，「過往高額中獎者的特徵統計」吸引不少民眾關注。

台彩蒐集過往高額中獎者的面部特徵統計，其中「厚唇」中獎人佔38.3%；「薄唇」為61.7%；「大嘴」中獎人佔32.2%；「小嘴」則是67.8%。結果顯示，擁有「薄唇、小嘴」的嘴巴特徵者，中獎率比較高，因此也被視作最幸運的嘴型。

不過，台彩也提醒大眾，以上結果僅供參考，不要太過迷信，量力而為才是最重要的事情。

本次台彩感恩加碼活動期間，「大樂透」除了可以對當期開獎的例行號碼外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的六個促銷獎號（01~49號，每組開出六個號碼），即可獲得200萬元獎金，若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，獎金則依中獎注數均分。截至本週二（12/12），台彩已送出82組200萬元，15日將是大樂透感恩加碼最後一期，剩餘18組200萬元，總獎金為3600萬元。